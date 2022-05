Ascolti, The Band finito con una sconfitta: Conti battuto da Ilary Blasi

Niente da fare per il talent delle band condotto da Carlo Conti: persa la sfida degli ascolti

Era partito con oltre 3milioni di telespettatori The Band, facendo presagire che si sarebbe rivelato un successo, ma così non è stato: dalla seconda puntata il programma è calato notevolmente a livello di auditel, venendo superato dal diretto competitor, L’isola dei famosi. E le cose non sono cambiate con la finale andata in onda ieri sera che, pur avendo ottenuto risultati leggermente superiori ai precedenti appuntamenti, è stata comunque battuta dalla diretta del reality di Canale5. Vediamo nel dettaglio, nel secondo paragrafo, i dati d’ascolto di entrambe le trasmissioni che nel prime time di ieri, venerdì 20 maggio 2022, hanno tenuto banco sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset.

Gli ascolti che Carlo Conti ha ottenuto con la finale del suo show, vinto da Isoladellerose

A seguire l’ultima puntata di The Band sono stati, come apprendiamo da TvBlog, sempre puntualissimo nella pubblicazione dei dati auditel dei programmi andati in onda la sera precedente su tutti i canali, una media di 2milioni 207mila telespettatori con uno share del 14.41%. Rispetto alla puntata precedente, lo show è salito di circa 200mila spettatori, recuperando 1 punto di share. A trionfare, come si sapeva già dai giorni scorsi dato che la finale non è stata trasmessa in diretta ma è stata registrata in settimana, è stato il gruppo Isoladellerose, già noto al pubblico televisivo avendo fatto parte del cast di Citofonare Rai2, il programma che Paola Perego e Simona Ventura hanno condotto sul secondo canale della Rai a mezzogiorno tutte le domeniche da ottobre fino alla settimana scorsa.

Gli ascolti che nella serata di ieri ha ottenuto Ilary Blasi con il reality di Canale5

Come nei venerdì precedenti, diretto competitor di The Band è stata L’isola dei famosi, che nella serata di ieri ha incollato al teleschermo 2milioni 406mila telespettatori con uno share del 19.23%. Circa 200mila spettatori e un paio di punti di share in più rispetto allo show di Rai1, ma sufficienti ad ottenere la leadership di programma più visto della serata. Venerdì prossimo, invece, a sfidare Ilary Blasi sarà Mara Venier con una serata speciale dedicata a Domenica In, pur non essendo domenica.