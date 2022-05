Aurora Colombo convinta dopo Uomini e Donne: “Sarei stata la scelta di Luca”

L’ex corteggiatrice dopo aver lasciato il programma confessa: “Ecco perchè ho mollato”

Di recente i telespettatori del dating show pomeridiano di Canale 5 hanno assistito all’abbandono di Aurora Colombo, che ha lasciato lo studio dopo aver discusso con il tronista. L’ex corteggiatrice si è sfogata su Instagram, facendo sapere di essere convinta che se fosse rimasta sarebbe stata lei la scelta, visto che a riguardo ha detto: “Sinceramente si. Non voglio passare per presuntuosa, ma è ciò che credo anche io”. Inoltre la ragazza ha spiegato la ragione per cui ha deciso di non rimettere piede nel programma:

“Luca mi ha subito incuriosito, ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei, non è la persona per me, altrimenti non avrei mollato, me lo sarei portato a casa”.

Soraia criticata da Aurora Colombo: “Poco matura. Mi ha fatto degli attacchi senza senso”

Dopo diverse incomprensioni con Luca Salatino, la corteggiatrice Aurora Colombo ha preso una decisione. A seguito della sua scelta di andarsene via da Uomini e Donne, la ragazza ha rotto il silenzio sui social e dopo aver detto di non avere alcun rimpianto del percorso fatto: “Mi aspettavo più dialogo e comprensione, mai pentita di nulla”, ha risposto alle critiche ricevute da Armando Incarnato: “Si dice chi disprezza compra”. Successivamente ha detto la sua su Soraia: “La trovo poco matura per gli attacchi che mi ha fatto, senza senso. Non amo le persone che infangano gli altri per emergere loro”. L’ex corteggiatrice si è espressa anche su Lilli: “Penso sia l’opposto di me, almeno da quello che ho visto in studio. Poco decisa, troppo introversa per quel contesto. Penso sia una brava ragazza”. A chi l’ha invitata a dire cosa pensa dell’opinionista Tina Cipollari ha risposto: “A tratti mi sta simpatica, l’ho trovata anche eccessiva in alcuni attacchi fatti a donne molto più grandi di me e con una sensibilità maggiore. Di sicuro una camomilla non le farebbe male”.

Il tronista si sfoga dopo la puntata: “Sono in un momento di confusione”

Intanto sul sito Wittytv.it è stato pubblicato un video di Luca Salatino, che si è sfogato dopo la puntata. Il tronista non ha nascosto di essere rimasto deluso dalla corteggiatrice che si è messa in gioco in corsa: “Il comportamento che ha avuto a differenza di quello che mi ha scritto è contrastante. Ho preso la responsabilità di farla entrare in un percorso così importante, ti ho dato anche tanto, bisogna dare un peso a quello che si dice e dimostrarlo. Penso che a nessuno piace essere preso in giro, tanto che poi l’ho capito e si è dimostrata quello che è”. Su Soraia e Lilli invece ha detto: