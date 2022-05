Barbara d’Urso non si trattiene, Alberto Matano a un passo: “Ascolti strepitosi”

Ascolti Pomeriggio 5, la puntata di ieri tocca il 18% di share: testa a testa con Alberto Matano

Anche ieri la sfida auditel tra Barbara d’Urso e il suo diretto competitor rappresentato da La vita in diretta è stata senza ombra di dubbio avvincente. Difatti il programma del pomeriggio di Canale 5 è stato seguito da 1 milione e 521 mila telespettatori e il 18.07% di share (nell’anteprima il programma ha invece ottenuto 1 milione e 325 mila spettatori con il 16.70% di share). E la distanza ormai dal programma di Rai1 condotto dal popolare giornalista si assottiglia sempre di più con il passare dei giorni. Andando nel dettaglio il programma del pomeriggio della prima rete nazionale è stato seguito da 1 milione e 671 mila spettatori con il 19.67% (tra i due programmi c’è quindi poco più di un punto e mezzo di differenza). E’ pronto il sorpasso?

Barbara d’Urso festeggia gli ascolti ottenuti dal suo programma: “Media share oltre il 18%”

Ovviamente la conduttrice non ha potuto esimersi dal festeggiare gli ottimi ascolti di Pomeriggio Cinque. Difatti quest’ultima ha rivelato su twitter di essere scioccata di aver raggiunto ascolti così alti anche ieri pomeriggio (il post è disponibile dopo questo paragrafo):

“Anche ieri ascolti strepitosi per Pomeriggio 5, media share oltre il 18%! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi continuate a seguirci con lo stesso amore…Anche di più…”

Insomma questa stagione Tv è iniziata sicuramente in salita per la presentatrice, che continua a tallonare Alberto Matano, ma sta finendo senza ombra di dubbio in discesa con gli ottimi risultati ottenuti in queste settimane.

Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi continuate a seguirci con lo stesso amore… Anche di più!! Avremmo dovuto finire venerdì scorso, e invece… E invece staremo insieme fino al 10 giugno!! #colcuore❤️ pic.twitter.com/ov66porTJk — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) May 31, 2022

Pomeriggio Cinque, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata: l’annuncio della presentatrice

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo lungo post su instagram facendo presente ai suoi numerosi follower che il suo programma quotidiano sarebbe dovuto finire venerdì scorso, ma visti gli ottimi ascolti registrati ultimamente Mediaset ha deciso di prolungare la messa in onda fino a venerdì 10 giugno: “Avremmo dovuto finire venerdì scorso, e invece… E invece staremo insieme fino al 10 giugno!” Si ricorda che una volta finito il programma al suo posto verranno programmati film a rotazione e quindi non ci sarà nessuna versione estiva all’orizzonte, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto.