Barbara d’Urso vicina al sorpasso: Alberto Matano tallonato negli ascolti

Pomeriggio 5 sempre più vicino a La vita in diretta: testa a testa nella sfida degli ascolti

Anche oggi, come ogni giorno, sono usciti gli ascolti. E c’è da segnalare che la sfida pomeridiana tra Barbara d’Urso e Alberto Matano è sempre più avvincente. Difatti anche ieri tra i due programmi Tv la distanza è stata minima: il programma di Canale 5 ha intrattenuto oltre 1 milione e mezzo di telespettatori con poco meno del 18% di share, mentre il suo competitor sul primo canale nazionale è stato seguito da 1 milione e 625 mila telespettatori con il 19.25% di share. Insomma se fino a qualche settimana fa la distanza tra i due rotocalchi era decisamente più marcata, adesso pare che la situazione sia cambiata. La d’Urso vicina al sorpasso?

Barbara d’Urso celebra gli ascolti del suo programma: “Sono felicissima”

Ovviamente anche la conduttrice ha subito voluto festeggiare gli ascolti di Pomeriggio Cinque. Difatti quest’ultima, subito dopo aver visto i dati auditel, si è precipitata immediatamente su twitter per ringraziare tutti i telespettatori per gli ottimi ascolti ottenuti pure ieri pomeriggio (il suddetto post è disponibile dopo il seguente paragrafo). La presentatrice, che è dovuta intervenire per sedare la lite tra due suoi ospiti, ha dapprima pubblicato un suo selfie in cui sorride felice e contenta, e nella didascalia ha scritto quanto segue:

“Vedete la gioia sulla mia faccia? Il merito è solo vostro!! Anche ieri ascolti straordinari per Pomeriggio 5… Come sempre da, ormai, 14 anni…”

Post apprezzato particolarmente dai suoi tanti fan, che hanno subito voluto farle i più sinceri complimenti per i risultati ottenuti anche in quest’ultima stagione Tv.

Vedete la gioia sulla mia faccia? Il merito è solo vostro!! Anche ieri ascolti straordinari per #Pomeriggio5… Come sempre da, ormai, 14 anni 🌸 pic.twitter.com/AqlVavGlwf — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) May 27, 2022

Anticipazioni Pomeriggio Cinque, la conduttrice annuncia: “Lorenzo Francesconi ospite oggi”

Oggi andrà in onda l’ultima puntata settimanale del programma quotidiano condotto da Barbara d’Urso. Quest’ultima parlerà ovviamente dei casi di cronaca più importanti, mentre nella seconda parte del programma ampio spazio verrà dedicato ad argomenti molto più leggeri. Proprio poco fa la conduttrice ha rivelato su instagram che oggi in studio ci sarà anche il famoso tifoso milanista, che ha festeggiato lo scudetto per le strade di Milano indossando un costume che ha mostrato il suo lato B: “Oggi ci sarà anche lui in studio in diretta oggi a Pomeriggio 5…”