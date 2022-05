Barbara d’Urso furiosa: “Non ho parole”, violenza inaudita nei confronti di…

Barbara d’Urso perde le staffe per il ragazzo gay vittima di violenza: l’amaro sfogo

Oggi è uscita una notizia davvero terribile su tutti i giornali. Di cosa si tratta? Purtroppo un ragazzo ha subìto violenza dallo zio solo perchè gay. Quest’ultimo ha rischiato veramente di perdere la vita se solo sua madre non fosse intervenuta tempestivamente per salvarlo (ha riportato quattro costole rotte). Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione su twitter la popolare conduttrice da sempre sensibile ai diritti delle persone LGBTQ+. Quest’ultima ha rivelato di essere davvero impietrita nel leggere notizie simili nel 2022 (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “E sapete perché? Perché aveva una bandana rainbow!!! Non ho davvero più parole davanti a questo…”

La conduttrice lo promette ai suoi follower: “Io non mollerò mai”

Successivamente Barbara d’Urso, sempre in questo suo post pubblicato su twitter, ha anche dichiarato di voler continuare a combattere per i diritti delle persone LGBTQ+, nella speranza che queste brutte cose non succederanno mai più: “Ma io non mollo e finché ci saranno ancora casi come questi lotterò e denuncerò…” E ovviamente i suoi tanti follower hanno apprezzato tantissimo queste sue parole, cogliendo l’occasione per farle i più sinceri complimenti perché non ha mai avuto paura di esprimere la sua opinione, anche su argomenti così delicati. E sarà ovviamente anche per questo che la presentatrice, la quale giorni fa ha ringraziato i telespettatori per gli ottimi ascolti ottenuti con Pomeriggio 5, è così amata.

E sapete perché? Perché aveva una bandana rainbow!!! Non ho davvero più parole davanti a questo… Ma io non mollo e finché ci saranno ancora casi come questi lotterò e denuncerò. Finché non ci saranno, chiederò leggi certe contro l’omofobia! BASTA! #stopomofobia #loveislove pic.twitter.com/Jz8AC9Ai9U — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) May 20, 2022

Barbara d’Urso sempre più solidale con il mondo LGBTQ+: “Chiederò leggi certe contro l’omofobia”

La conduttrice ha quindi concluso questo suo lungo sfogo su twitter asserendo che continuerà a chiedere a gran voce ai politici di fare al più presto una legge contro l’omofobia: “Finché non ci saranno, chiederò leggi certe contro l’omofobia!” La presentatrice ha infatti dichiarato che adesso è arrivato davvero il momento di ribellarsi e di dire basta a queste violenze senza il minimo senso: “Basta!” E i suoi fan hanno già annunciato che l’appoggeranno in tutto e per tutto. E sicuramente tra poco parlerà anche a Pomeriggio 5 di questa aggressione subita dal ragazzo gay.