Barbara d’Urso stuzzica Alberto Matano? “Ascolti pazzeschi per Pomeriggio 5”

Barbara d’Urso felice: “Grazie per gli ascolti pazzeschi”, il commento su Instagram

Ringrazia sempre il suo pubblico affezionato la conduttrice di Canale 5 che continua ad essere attivissima sui social, pronta a condividere la sua giornata e i suoi successi con i numerosissimi followers che la seguono da anni, e sempre con lo stesso affetto. Poco fa la signora del primo pomeriggio di Canale5 ha voluto abbracciare virtualmente i suoi fans scrivendo in una Instagram Stories:

“Grazie per gli ascolti pazzeschi”.

Certo è che a primeggiare negli ascolti del day time pomeridiano nella stagione televisiva in corso è stato quasi sempre Alberto Matano, confermato per il terzo anno di seguito al timone del rotocalco della prima rete. Nonostante ciò la presentatrice dell’ammiraglia Mediaset non ha mai fatto mancare i suoi sinceri ringraziamenti al pubblico che la segue.



Barbara d’Urso non lascia Mediaset: cosa condurrà nella nuova stagione televisiva

Intanto la conduttrice di Canale5 ha smentito categoricamente le voci che la vedevano fuori da Mediaset il prossimo anno. A La Stampa, in una recente intervista, ha confermato che continuerà ad essere un volto del Biscione. Dopo aver detto addio a Domenica Live e Live non è la d’Urso, continuerà a condurre Pomeriggio Cinque anche nella stagione televisiva 2022-2023. Resta però in bilico La pupa e il secchione show che non ha brillato negli ascolti. Non si sa ancora infatti se la scelta di casa Mediaset sarà quella di confermare la nuova edizione del programma oppure congelarlo per un po’. Intanto, dopo la fine del reality, è iniziata una piccola crisi tra Guenda e Mirko causata proprio dalla conduttrice partenopea.

Pomeriggio 5 pronto per la sfida con Estate in diretta: chi vincerà la gara degli ascolti?

Intanto il programma pomeridiano della conduttrice partenopea si allungherà fino a giugno, posticipando la chiusura stagionale che inizialmente era prevista per fine maggio, mentre sembrerebbe esclusa l’ipotesi di una versione estiva della trasmissione con Simona Branchetti. Al contrario Alberto Matano saluterà il pubblico de La vita in diretta tra poche settimane, lasciando il posto a Estate in diretta. Insomma, si preannuncia una nuova sfida tra reti ammiraglie: chi avrà la meglio negli ascolti della prima parte della stagione estiva tra la stacanovista di casa Mediaset e il contenitore di Rai 1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini? Al tempo le risposte!