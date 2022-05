Mirko Gancitano, piccola crisi con Guenda Goria: colpa di Barbara d’Urso

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 18, 2022 , in Gossip

Mirko Gancitano lo ammette per la prima volta: “Dopo La pupa e il secchione c’è stato un distacco dalla mia fidanzata”

Oggi il secchione del reality show condotto da Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Ed in questa circostanza il giornalista ha colto la palla al balzo per chiedergli se c’è stata qualche ripercussione con la fidanzata Guenda Goria dopo aver partecipato al reality show di Italia 1. Quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, non ha fatto mistero che purtroppo un certo distacco c’è stato, ma ha anche tenuto a precisare che stanno già risolvendo:

“C’è stato un certo distacco creato un po’ dalla bolla del reality show, ma adesso pian piano stiamo cercando di ricucire anche questo distacco fisico all’intendo della nostra quotidianità…”

Insomma il reality show ha creato qualche problemino di troppo alla coppietta, anche se fortunatamente niente di così grave.

Mila Suarez e il ringraziamento inaspettato del ragazzo: “Mi ha fatto capire che amo tanto Guenda Goria”

Successivamente il giornalista di Novella 2000 gli ha fatto presente di aver vissuto da vero e proprio protagonista quest’ultima edizione de La pupa e il secchione in coppia con due pupe diverse. E a tal proposito Mirko Gancitano ha subito voluto ringraziare inaspettatamente la prima ragazza con cui ha fatto coppia nel reality show di Barbara d’Urso, asserendo che è riuscita a fargli capire di amare tantissimo la sua fidanzata, che si è arrabbiata molto con Asia Valente dopo la finale:

“Devo ringraziarla perchè mi ha fatto capire ancora di più quale fosse il mio valore nei confronti dell’amore, nei confronti di Guenda…Non ci eravamo mai divisi…”

Il ragazzo ha poi tenuto a chiarire che questa è stata la prima volta ad essere stato lontano per così tanto tempo dalla sua fidanzata.

Guenda Goria e il ragazzo pronti a sposarsi. Lui: “Vogliamo un matrimonio alla vecchia maniera”

Il giornalista di Novella 2000 ha anche voluto chiedere a Mirko Gancitano a che punto sono i preparativi per il matrimonio. E il ragazzo ha subito risposto che vogliono prendersi il loro tempo perchè hanno l’intenzione di fare un matrimonio vecchio stile:

“Vogliamo che sia un momento nostro, molto riservato e quindi adesso ci organizzeremo per i preparativi…”

Il ragazzo si è poi fatto sfuggire di aver già individuato anche il luogo dove celebrare le loro nozze: “Una chiesetta in mente ce l’abbiamo, si trova nella parte occidentale della Sicilia…”