Bianca Guaccero, dopo Detto Fatto arriva un nuovo progetto: indiscrezioni bomba

Bianca Guaccero pronta per un nuovo programma? Jill Cooper lancia la bomba: “Contenta del nuovo progetto”

Nuovi progetti in vista per la bella e brava conduttrice pugliese orfana del suo Detto Fatto. A lanciare l’indiscrezione è stata in queste ore una dei tutor storici del programma, Jill Cooper. Nel dettaglio l’esperta di fitness ha commentato sui social un post della conduttrice e tanto è bastato per accenderne i fan che subito hanno chiesto maggiori dettagli e informazioni al riguardo.

“Ci manchi tu❤️❤️❤️ ma siamo Super Contenti del tuo nuovo progetto👏👏👏 te lo meriti”

questo è il commento della Cooper che lascia presagire che per l’attrice di Bitonto siano già certi e ufficiali dei nuovi progetti futuri. Magari si tratta di un nuovo programma?

La conduttrice dopo la chiusura di Detto Fatto non si sbilancia: quali sono i suoi prossimi progetti?

Il commento di Jill Cooper sulla pagina Instagram dell’attrice e conduttrice non è passato inosservato dai tanti fan della stessa che immediatamente hanno chiesto maggiori informazioni sul progetto, se si tratta di un nuovo programma magari giornaliero o di prima serata, su che rete verrà trasmesso. Tuttavia per ora, dopo la chiusura del format di tutorial Bianca Guaccero non si sbilancia sui suoi prossimi progetti televisivi preferendo il silenzio. Le voci però sul futuro della conduttrice continuano e la più insistente la vede tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Scenderà nella pista da ballo del sabato sera di Rai1? Al momento anche questa è un’indiscrezione non confermata e solo con il tempo si scoprirà qualcosa in più.

Palinsesto di Rai2 cambia: al posto di Bianca Guaccero arriva il nuovo programma di Mia Ceran

Le uniche cose certe, dunque, sul futuro dell’artista sono che nella prossima stagione televisiva sarà impegnata in nuovo progetto ma non più a Detto Fatto, visto che a settembre ci sarà il ‘cambio della guardia’ con il nuovo programma del pomeriggio di Rai2 Nei tuoi panni. La storica trasmissione di tutorial, portata al successo da Caterina Balivo, lascerà spazio ad un nuovo format, che ha la stessa casa di produzione. E di recente qualche anticipazioni sulla nuova trasmissione e ulteriori dettagli sull’orario e la probabile data d’inizio l’ha fornita il sito TvBlog.