Big Show ultima puntata, Enrico Papi via dal giovedì: fa paura Don Matteo

Cambiano ancora i programmi di Big Show: slitta l’ultima puntata

Non c’è pace per Big Show di Enrico Papi, il programma di Canale Cinque lanciato nelle scorse settimane ma che ha subito vari stravolgimenti a livello di palinsesti. Inizialmente collocato alla serata del venerdì, il varietà condotto in passato da Pucci è poi passato allo slot serale del giovedì, ma senza ottenere chissà quale riscontro. Anzi, in realtà le cose sono andate via via peggiorando visto che la risposta di Rai1 è stata rappresentata da quel carro armato di ascolti che è Don Matteo. E così un nuovo ribaltamento, con il programma spostato alla domenica di Canale Cinque per la messa in onda dell’ultima puntata. La decisione di spostare la quinta ed ultima puntata di Big show è arrivata nelle ultime ore e i telespettatori dunque potranno godersi il format domenica 8 maggio, mentre l‘Isola dei famosi resterà a presidiare la serata del venerdì sera di Canale 5, inizialmente occupata da Papi.

Enrico Papi e gli ascolti mai convincenti: che finale lo attende?

Che gli ascolti di Big Show non potessero essere quelli Donmatteiani, per fare un esempio, era lecito attenderselo. Forse però il tracollo delle ultime settimane non era stato messo in preventivo per il programma di Enrico Papi. Il conduttore, bravissimo nel guidare un format che in realtà ha regalato spunti e momenti molto curiosi per il pubblico, si troverà adesso in una serata differente per la puntata finale, dopo essere approdato prima al venerdì e poi al giovedì sera, due serate storicamente complicate contro le fiction e i programmi Rai. Chissà che per la puntata finale di domenica 8 maggio il programma di Mediaset non possa regalare un colpo di coda.

Il desiderio del conduttore spazzato via

Lo stimato Enrico Papi nei giorni scorsi aveva manifestato la forte volontà di continuare a vedersela con Don Matteo, competitor fortissimo per chiunque visti gli ascolti travolgenti anche di questa tredicesima stagione. Il conduttore però non è stato assecondato e il suo varietà, dopo il crollo di giovedì scorso, passerà alla domenica sera per tentare almeno con l’ultimo atto di chiudere in maniera dignitosa come sia il programma che Papi meriterebbero di fare.