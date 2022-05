Blind spaesato dopo il suo abbandono de L’Isola dei Famosi: “È tutto surreale”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago dopo il ritiro: le sue prime parole

Il ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato così semplice per Blind. Difatti quest’ultimo, subito dopo essere tornato in possesso del suo profilo instagram, ha pubblicato una storia in cui non ha nascosto ai suoi numerosissimi follower di essere un po’ spaesato per essere tornato alla ‘civiltà’ dopo mesi e mesi passati a Cayo Cochinos: “Sembra così tutto surreale…” Successivamente il ragazzo ha pubblicato un altro video nelle sue storie sul social fotografico in cui ha mostrato che nel momento in cui è arrivato all’Aeroporto di Madrid si sono infranti i suoi sogni:

“Avevo un sogno dall’Honduras…Volevo andare a mangiare insieme ai miei compagni al Burger King, ed è chiuso…La mia vita racchiusa in una storia…”

Blind riabbraccia la sua fidanzata: “Non mi sembra vero ragazzi, finalmente!”

Si segnala che proprio poco fa l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è finalmente arrivato a Milano. E appena è arrivato nella città meneghina, come documentato molto bene nelle sue storie su instagram, ha finalmente potuto riabbracciare la sua amata fidanzata: “Non mi sembra vero ragazzi…” Ovviamente il giovane artista, che lunedì scorso ha abbandonato il reality show perchè tra qualche giorno dovrà registrare il suo nuovissimo singolo, non ha certo nascosto tutta la sua felicità di poterla riavere all suo fianco dopo così tanti mesi lontani.

Isola, l’ex concorrente ringrazia i suoi tanti fan e annuncia: “Risponderò a tutti”

Blind, sempre nelle sue storie su instagram, ha poi voluto ringraziare tutti i fan per l’enorme affetto ricevuto, cogliendo l’occasione per annunciare che appena avrà modo risponderà a tutti i messaggi che ha ricevuto in questi mesi passati a Cayo Cochinos:

“Appena torno a casa rispondo a tutti…Ve lo prometto…Siete tantissimi, una vera e propria marea…Vi amo tutti…”

Il giovane artista non ha poi nascosto di essere comunque un po’ dispiaciuto di essere tornato a Milano e di aver trovato il brutto tempo: “Va bene comunque, alla fine sono stato due mesi sotto il sole…” Si ricorda che anche lui sarà venerdì sera in studio per fare una breve chiacchierata con Ilary Blasi ed esprimere la sua opinione su questa avventura.