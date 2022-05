Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni fino al 26 maggio 2022

Oroscopo Branko della settimana: le previsioni dal 20/21 al 26 maggio 2022

Anche questa settimana ovviamente è uscito un nuovo numero del magazine Chi. Tra le tante rubriche all’interno del periodico diretto da Alfonso Signorini c’è anche l’oroscopo del popolare astrologo con le sue previsioni fino a giovedì prossimo.

ARIETE: questo weekend vi porterà energie nuove e grande entusiasmo. Preparatevi perchè la prossima settimana sarà particolarmente fortunata per voi sotto ogni punto di vista.

TORO: nei prossimi giorni avvertirete una certa stanchezza. Tuttavia si segnala che già a partire dalla prossima settimana avrete recuperato l’energia necessaria e tutto sarà in discesa.

GEMELLI: finalmente è arrivata la tanto agognata svolta nella vostra vita. Guadagnerete e conquisterete. Il vostro fascino vi tornerà molto utile.

CANCRO: affronterete un periodo piuttosto agitato. Si raccomanda di stringere i denti perchè passerà.

Branko, oroscopo settimanale fino a giovedì 26 maggio: previsioni segno per segno

L’oroscopo pubblicato sull’ultimo numero del magazine Chi è poi continuato con le previsioni di Branko sulla fortuna, sul lavoro e sull’amore per quanto riguarda i prossimi segni zodiacali.

LEONE: ci saranno incontri molto interessanti nei prossimi giorni. Le vostre finanze andranno molto bene.

VERGINE: farete progressi da ogni punto di vista, ma attenzione perchè i problemi sono sempre dietro l’angolo.

BILANCIA: purtroppo questo per voi non è un periodo idilliaco. Vi sentite fin troppo insicuri. La vostra mamma sarà una figura rassicurante.

SCORPIONE: state lavorando bene e il vostro impegno vi porterà molto lontani. Non abbattetevi se c’è chi minimizza i vostri sforzi.

Oroscopo di Branko weekend e prossimi sette giorni fino al 26 maggio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko ha poi concluso il suo oroscopo dando le previsioni sui segni dello zodiaco non ancora presi in considerazione e consultabili qui di seguito (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: si raccomanda di essere il più possibili discreti. Non prendete decisioni troppo affrettate.

CAPRICORNO: vivete un periodo di forti emozioni, soprattutto per quanto riguarda la passione.

ACQUARIO: per chi ha in progetto di sposarsi questo è il momento giusto per fare progetti in tal senso.

PESCI: cercate di stare vicini ai vostri affetti più cari. Molto bene il settore professionale e finanziario.