Carlo Conti, tre nomi per la conduzione del suo show: sono cantanti famosissimi

Il conduttore toscano sfoglia la rosa dei nomi per il suo show: in lizza grandi artisti

Il grande Carlo Conti è pronto a tornare con una nuova produzione musicale. Il conduttore toscano, mandato in archivio l’esperimento con The Band su Rai1, sta lavorando in vista del debutto di Dalla strada al palco, un nuovo format sempre con le 7 note al centro della scena. Come ricorda il titolo stesso, il programma darà la possibilità a degli artisti di strada di potersi esibire davanti alle telecamere del secondo canale della televisione pubblica e quindi aver modo di rendersi visibili ad una più nutrita schiera di pubblico. Quello che sappiamo è che il programma curato da Carlo Conti andrà in scena nella stagione estiva, mentre secondo Blogo ci sarebbero alcuni nomi per la figura del conduttore. La prima ipotesi porta a Nek, artista che il conduttore toscano ha rilanciato alla grande in uno dei suoi Festival di Sanremo di successo.

Carlo Conti pensa ai possibili conduttori di Dalla strada al palco: ipotesi Orietta Berti

Non solo Nek, tra gli artisti al centro dei pensieri di Carlo Conti troviamo anche un’altra grande artista, che sta vivendo un momento decisamente speciale. Parliamo della immensa Orietta Berti, che ormai da un anno e mezzo è lanciatissima in una seconda giovinezza dopo la partecipazione al Festival di Sanremo di Amadeus. La cantante è un altro dei nomi accostati al programma, mentre resiste anche l’idea Fabio Rovazzi, che nel corso dell’ultima edizione della kermesse ligure ha lavorato a stretto contatto proprio con la cantante di Cavriago sulla nave adiacente alla costa ligure, una delle grandi novità volute dal direttore artistico del Festival.

Quando parte Dalla strada al palco? La pista più percorribile

Sempre stando alle ultime informazioni raccolte dal portale Blogo, Dalla strada al palco studiato da Carlo Conti dovrebbe partire il prossimo 28 giugno. Si prospetta un’estate all’insegna della musica dunque per i telespettatori Rai, anche se il programma non andrà avanti in maniera prolungata: saranno quattro puntate per altrettante settimane di trasmissione. Quanto basta per regalare una grande possibilità ad alcuni artisti di strada, con Carlo Conti che dopo la fine di The Band è intenzionato a intrattenere ancora il pubblico con altra buona musica.