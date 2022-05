Claudio Santamaria presenta L’Ora – Inchiostro contro piombo: “È molto forte”

L’attore racconta la nuova fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo a Verissimo

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo oggi è intervenuto anche Claudio Santamaria per una lunga e intensa intervista. Tanti gli argomenti toccati ma in particolare l’attore ha presentato la nuova fiction che andrà in onda da mercoledì 8 giugno su Canale 5. Dal titolo L’Ora – Inchiostro contro piombo, racconta la storia del giornale di Palermo che ha cambiato la storia del giornalismo nei confronti della mafia. Claudio Santamaria interpreta il direttore del giornale, Vittorio Nisticò, in questa meravigliosa storia vera composta da cinque puntate. Nel presentarla l’attore ha detto che è una delle serie più belle che abbia mai visto e non perché lui ne è protagonista. Poi ha aggiunto:

“È molto forte. La parola, la verità, l’informazione contro la violenza e l’intimidazione che sono alla base dell’organizzazione mafiosa”.

Claudio Santamaria lancia un messaggio a tutti i genitori: “Guardate la serie con i vostri figli”

La nuova fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo va guardata soprattutto perché è una storia vera. Quando Vittorio Nisticò arriva in questo giornale del pomeriggio, negli anni Cinquanta a Palermo, le cose sono molto diverse da come poi diventeranno. Chiunque aveva paura della mafia e c’era il terrore di parlarne. Si preferiva fare finta di niente e girarsi dall’altra parte. Con L’Ora l’informazione a Palermo cambia. La serie, inoltre, arriva a poca distanza da quella su Letizia Battaglia andata in onda su Rai1 dove proprio la protagonista lavorava per L’Ora di Vittorio Nisticò. Durante l’intervista, infine, Claudio Santamaria ha detto:

“Io davvero invito i genitori a guardare la serie con i figli. I nostri ragazzi oggi sono molto affascinati dal male. Invece questa serie racconta un gruppo di eroi positivi ed è importante che i ragazzi capiscano la differenza”.

L’attore de L’Ora si commuove a Verissimo parlando dei figli e della moglie

Oltre a parlare della nuova fiction che lo vedrà protagonista da mercoledì 8 giugno Claudio Santamaria, seppur riservatissimo, si è soffermato anche sulla sua vita privata. In particolare l’attore si è commosso parlando dei suoi figli, tra cui la piccolina, Atena, avuta a febbraio. Spazio poi all’immenso amore che prova per la moglie Francesca Barra, giornalista e scrittrice.

“Ci sosteniamo a vicenda e tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altra. Lei mi ha dato una famiglia meravigliosa ed è una cosa che ho cercato per tutta la vita”

ha detto l’attore.