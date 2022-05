Malgioglio incontenibile sull’ESC: “Sfilerò in reggiseno e perizoma se…”

Cristiano Malgioglio sfilerà in reggiseno e perizoma se Mahmood e Blanco vinceranno

E’ l’evento musicale dell’anno, l’Eurovision Song Contest 2022, ed è finalmente tornato in Italia dopo la vittoria clamorosa dei Maneskine lo scorso anno, quando gli spettatori sono impazziti all’idea di tenere la manifestazione nel Bel Paese. Quel sogno è diventato realtà e ieri è andata in onda la prima semifinale condotta da un inedito trio. A commentare la serata Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Il primo ha fatto un annuncio scandaloso all’Adn: “Non sarà facile avere un bis, ma se vincono Mahmood e Blanco sfilerò in reggiseno e perizoma”. I due cantanti saranno sicuramente incentivati a fare del loro meglio affinché lui possa sfilare come promesso.

L’ironia del cantante è incontenibile: dice di avere avuto fidanzati in varie parti d’Europa

E l’ironia che contraddistingue Cristiano Malgioglio è risaputa e il pubblico lo ama tanto che ha conquistato i social con i suoi outfit e il suo modo di parlare con le star degli altri paesi. Durante la prima semifinale andata in onda ieri sera, con la conduzione di Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini, ha raccontato di avere avuto diversi fidanzati in giro per l’Europa, e alla fine della diretta ha esultato perché sono passati tutti i cantanti dell’ESC che lui stesso tifava. Insomma, il suo commento tecnico è incontenibile, così come i suoi gustosi aneddoti.

Eurovision Song Contest 2022, boom di ascolti su Rai1: nessuno se lo aspettava

E’ stata Raffaella Carrà a spingere per il ritorno dell’Italia all’Eurovision Song Contest e nel 2021, alla fine, i Maneskin hanno trionfato, riportando l’ambito premio dopo anni e anni. Boom di ascolti, intanto, per la prima semifinale andata in onda ieri sera. Nessuno se lo aspettava, e invece sono stati cinque milioni e mezzo gli spettatori incollati al piccolo schermo a cantare e conoscere nuovi generi musicali provenienti da tutta Europa, e le serate sono ancora due: una seconda semifinale e poi la finale vera e propria in onda sabato sera, dove Mahmood e Blanco si giocheranno il tutto e per tutto. Si ricorda che Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi vanno in onda comunque tutte le sere subito dopo il Tg1.