Malgioglio e la sua delusione a La vita in diretta: “ESC? Doveva vincere…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Maggio 16, 2022 , in Musica

Cristiano Malgioglio torna sull’Eurovision Song Contest: “Ecco chi doveva vincere”

Dopo una settimana di fuoco e grandi risultati l’Eurovision Song Contest di Torino è andato in archivio. A trionfare è stata l’Ucraina per la gioia del mondo intero, con la speranza che il trionfo possa essere il preludio di notizie positive anche sul fronte guerra, che ormai da diversi mesi tieni tutti con il fiato sospeso. A commentare le serate all’insegna della grande musica abbiamo ascoltato ancora una volta la inconfondibile voce di Cristiano Malgioglio, che ha preso la parola anche oggi intervenendo nel noto programma di Rai Uno La vita in diretta. Il cantautore ha espresso il proprio pensiero sui cantanti che si sono sfidati sul palco di Torino, rivelando la sua presenza:

Per me doveva vincere Achille Lauro, è stato quello con la scenografia migliore, trovo che sia l’artista italiano più internazionale

ha ammesso il paroliere nel format condotto da Alberto Matano.

Il cantante sui vincitori della kermesse: “Ieri abbiamo visto una bellissima intervista”

Il gran successo della Kalush Orchestra all’Eurovision Song Contest 2022 ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo. Il trionfo, deciso praticamente all’unanimità visto l’enorme consenso popolare, è stato raccontato ieri sera dai componenti della band nella trasmissione di Rai Tre Che tempo che fa di Fabio Fazio. Cristiano Malgioglio, tra i protagonisti della puntata di oggi lunedì 16 maggio a La vita in diretta ha esaltato l’acchiappo del conduttore: “Ieri ha visto veramente una bellissima intervista del bravissimo Fabio” – le parole dell’artista che ha trovato anche il consenso di Alberto Matano e degli altri ospiti presenti – .

Cristiano Malgioglio nella bufera: arriva l’attacco per il cantante

Subito dopo la finale dell’Eurovision Malgioglio è finito sotto un pesante attacco spagnolo per aver commentato l’esibizione di sabato di Chanel Terrero, cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola, con dichiarazioni che non sono piaciute ai fan dell’artista: “Devo dire che è bella e balla molto bene ma la sua è una canzone estiva. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez”. Da lì la bufera, visto che sono ore che il paroliere riceve attacchi da ogni parte e nelle scorse ore ha provato a difendersi parlando ad Adnkronos: “Non mi aspettavo una reazione così”.