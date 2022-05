Bianca Guaccero saluta Detto Fatto con una frecciata: “Nessuno può rovinarci”

Detto Fatto chiude definitivamente, la conduttrice senza freni: “Nessuno può rovinare la nostra bellezza”

Dopo 10 edizioni Detto Fatto ha salutato per sempre il suo pubblico con l’ultima puntata che è andata in onda oggi, giovedì 5 maggio. E Bianca Guaccero ha deciso di congedarsi con un lungo discorso in cui ha lanciato delle frecciate velenose a certi giornalisti. Nel dettaglio la conduttrice ha tuonato: “Ho letto tante cose di cui non mi interessa neanche parlare perché credo che a parlare per me ci sono i fatti.”

“Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto. A voi posso dare solo un consiglio: non credete a tutto ciò che leggete, cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo sbagliare, ci possiamo arrabbiare ma noi qui, lo so per certo, siamo stati onesti e puliti e nessuno, dico nessuno, può rovinare la bellezza perché qui c’è stata bellezza.”

Bianca Guaccero saluta i suoi telespettatori: “Sempre seguito nonostante i cambiamenti di orario”

La conduttrice pugliese ha ufficializzato la chiusura definitiva di Detto Fatto che non tornerà in onda nella prossima stagione televisiva, nel salutare, tuttavia, le parole più belle le ha spese per il suo pubblico:

“Io voglio ringraziare per come mi avete accolta, ho scoperto che mi avete accettato così come sono. Questa per me è una famiglia e se siamo riusciti ad attraversa tante difficoltà in questo programma è stato grazie alla bellezza, all’amore che circola in questo studio. Voi ci avete sempre sempre seguito nonostante i cambiamenti di orario.”

Ed in effetti in questa edizione il programma di Rai2 pochissime volte è andato in onda al suo consueto orario. Molte altre, invece, è iniziato più tardi o è finito prima per lasciare spazio all’approfondimento politico e sportivo.

I prossimi progetti della conduttrice dopo l’addio a Detto Fatto: “Ci incontreremo dove il destino vorrà farci incontrare”

E poi ancora Bianca Guaccero ha confessato:

“Ho aspettato tanti mesi prima di dire quello che volevo dire. Sono passati 4 anni in questo studio prima di questa passarella da una parte sono volati ma dall’altra invece me li ricordo tutti uno per uno. I primi anni sono stati molto felici mentre gli ultimi sono stati più complicati, guerra e pandemia, quindi intrattenere il pubblico con il passare del tempo è stato quasi un dovere”

Ed infine emozionata e commossa ha concluso: “Ci incontreremo laddove il destino vorrà farci incontrare.” L’attrice pugliese è approdata alla conduzione quattro anni fa proprio con il format di Rai2. Le prime edizioni, in sostituzione di Caterina Balivo che è intervenuta proprio oggi facendola piangere, sono state accolte con favore sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Nel corso delle edizioni, invece, il registro è cambiato complice un tutorial poco riuscito definito sessista che ha fatto chiudere il programma per alcune settimane, il format non ha più brillato negli ascolti fino a giungere alla chiusura definitiva.