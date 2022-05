Diodato, performance incredibile: Fai Rumore lascia il pubblico a bocca aperta

Eurovision Song Contest 2022 semifinali, Diodato sorprende il pubblico con Fai Rumore

Il 2020 è stato un anno che difficilmente si dimenticherà e che ha visto, dopo decenni, la sospensione dell’ESC che per quell’aedizione non si è svolto. Per l’Italia avrebbe dovuto gareggiare Diodato con Fai Rumore e quell’esibizione, tenutasi in un’Arena di Verona vuota, ha commosso tutti coloro che l’hanno seguita da varie parti del mondo. Dopo due anni il cantante riuscirà finalmente a calcare il palco della kermesse canora più importante d’Europa con il brano che ha trionfato a Sanremo. Infatti grazie alla vittoria l’anno scorso dei Maneskin quest’anno lo show si svolgerà in Italia e sarà condotto da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Ed il cantautore è certo che con la sua incredibile esibizione lascerà a bocca aperta tutti i presenti al Pala Olimpico di Torino e coloro che seguiranno da casa.

Oggi è un altro giorno, il cantante pugliese sulla sua performance svela: “Sarà un ritorno all’umanità”

Diodato nelle scorse ore è stato ospite nel programma di Serena Bortone per un breve collegamento. Prima ha invitato tutti a seguire la sua canzone in diretta questa sera, martedì 10 marzo, per la 1^ semifinale dell’Eurovision Song Contest ha spiegato meglio come sarà la sua esibizione. Nel dettaglio l’artista pugliese ha anticipato:

“Vi invito a vederla stasera perché sarà bello vederlo in diretta. Sarà un performance che tiene conto di tutto quello che è passato e sarà come chiudere un cerchio. La performance sarà incredibile, un ritorno all’umanità, al contatto fisico sarà molto fisica.”

In oltre ha aggiunto che ci sarà anche un tocco ‘Felliano’ ed il motivo è presto detto, l’artista sogna di cimentarsi anche come attore e regista ed il suo regista è proprio Federico Fellini.

Diodato pronto per la partecipazione all’ESC: “Non sono un tipo competitivo”

C’è molta attesa e trepidazione per questa edizione dello show di canzoni europeo, su Malgioglio ha dato un’anticipazione che è ritornato in Italia dopo più di trent’anni. E se i cantanti in gara oltre a godersi questo importante momento di festa hanno anche l’ansia e la preoccupazione della gara, il cantante che invece ha il ruolo di ospite la vive molto più serenamente: “È bello essere qui da ospiti, non sono un tipo competitivo e viverla più serenamente fa molto piacere.”