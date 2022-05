Domenica In, anticipazioni 29 maggio: arriva un ospite speciale per Mara Venier

Renato Zero si racconta a cuore aperto nel salotto di Mara Venier

Deve ancora andare in onda lo speciale di Domenica In stasera, contro la consueta puntata de L’Isola dei Famosi, e già si parla e si pensa alla puntata che andrà in onda il 29 maggio alle 14.00, dopo l’appuntamento con il TG1, e TvBlog ha anticipato quali saranno gli ospiti del suo salotto domenicale. Ci sarà un ospite davvero speciale che farà la felicità di tutti i telespettatori che aspettano quel giorno per passarlo insieme alla zia di tutti gli italiani: si sta parlando di Renato Zero, che si racconterà a cuore aperto come mai fatto finora. Zerosettanta è il concerto live che terrà nei prossimi mesi: cinque date imperdibili per tutti i sorcini d’Italia.

Anticipazioni Domenica In: gli altri ospiti della puntata del 29 maggio

Tutto è pronto per Mara Venier anche per quel che riguarda la puntata del suo prevista per questo fine settimana: oltre alla presenza del grande cantante Renato Zero, infatti, ci sarà anche lo scrittore Roberto Saviano, che parlerò del libro Solo è il coraggio dedicato alla memoria del mai dimenticato Giovanni Falcone (soltanto la scorsa settimana si è parlato dell’anniversario della Strage di Capaci dove perse la vita); poi ci sarà anche Tiziana Giardoni ovvero la moglie di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, e ci sarà anche Red Canzian per ricordare l’amico scomparso. Ma ci sarà spazio anche per il cinema con due ospiti davvero eccezionali: da una parte il nonno d’Italia ovvero Lino Banfi e poi lo storico Ridge di Beautiful, Ronn Moss, che parleranno del film Viaggio a sorpresa.

Mara Venier, settimana intensa: stasera lo speciale su Rai1 e poi Domenica In

Tantissimi ospiti per Mara Venier secondo le anticipazioni di Domenica In del 29 maggio: da Renato Zero a Lino Banfi passando per Roberto Saviano e l’attore Ronn Moss. Ma la conduttrice è davvero instancabile perché stasera andrà contro la corazzata dell’Isola dei Famosi con Domenica In Show: un programma ricco di ospiti per festeggiare il suo grande successo conquistato settimana dopo settimana. E stasera lei sarà faccia a faccia con Arbore, uno dei suoi storici ex.