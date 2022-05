Ospiti Domenica In, venerdì sera: Mara Venier faccia a faccia con Arbore

Le anticipazioni di Domenica In: che reunion dalla Venier

Si avvicina il grande appuntamento con la puntata speciale di Domenica In. Al timone troveremo come sempre la grandissima Mara Venier, ma sarà la cornice ad essere diversa dal solito, visto che parliamo della puntata in onda in prima serata che la Rai ha voluto affidare alla presentatrice veneta. Venerdì 27 maggio infatti assisteremo a Domenica In Show, speciale in cui Mara Venier ha raccolto grandissimi nomi del mondo dello spettacolo. Uno di questi sarà Renzo Arbore, legato a Zia Mara per un amore durato oltre un decennio, prima di spegnersi. Oltre allo showman a Domenica In Show ci sarà spazio per altri artisti come Ornella Vanoni, colonna portante della musica italiana. Ma non è finita qui, visto che dal mondo del cinema troveremo anche il celebre regista Ferzan Ozpetek, che avrebbe dovuto condurre un format con Mara Venier proprio di questi tempi.

Mara Venier, grandi ospiti nella puntata speciale: ecco chi vedremo oltre a Renzo Arbore

Oltre ai nomi già citati e ricordati da Blogo, Mara Venier accoglierà a Domenica In Show anche volti più attuali del piccolo schermo. Ci sarà infatti il ballerino e conduttore Stefano De Martino, ma la grande notizia è il ritorno sul piccolo schermo di Alessia Marcuzzi, a quasi un anno di distanza dall’addio a Mediaset e alla tv. Presto però potrebbe consumarsi il gran ritorno, dopo un anno passato in giro per il mondo, tra scatti e vacanze. E poi ancora vedremo Gigi D’Alessio e ospite in collegamento anche Luciana Littizzetto. Il grande appuntamento è fissato per venerdì sera.

Domenica In fa la voce grossa: grandi risultati nel format pomeridiano

Anche grazie agli ospiti di spicco di ieri nella puntata di Domenica In Mara Venier è riuscita a portare a casa ascolti ancora una volta stellari. La conduttrice ha intrattenuto una larghissima fetta di telespettatori nella puntata andata in onda nelle scorse ore. Il talk show di Rai Uno si è attestato sul 20.3% di share pari a ben 2.631.000 di telespettatori. Numeri in linea con quanto messo in mostra fino ad oggi in una stagione tv da record per Domenica In.