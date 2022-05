Don Matteo 13, anticipazioni prossima puntata: torna Flavio Insinna

Anticipazioni puntata 19 maggio: Anceschi pronto a conoscere il fidanzato della figlia

Nuovo imperdibile appuntamento con Don Matteo 13 che andrà in onda giovedì 19 maggio, alle 21.25 su Rai1, con l’ottava puntata. Un doppio appuntamento in realtà con la fiction della Lux Vide che è andata in onda eccezionalmente anche questa sera, dopo aver ceduto il posto lo scorso 12 maggio all’Eurovision Song Contest. Nel prossimo episodio della serie tv, intitolato “Ma è l’amore che fa la famiglia o è la famiglia a fare l’amore?”, tornerà protagonista Flavio Insinna nelle vesti del Colonnello dell’Arma che sarà a Spoleto per far visita alla figlia e soprattutto per conoscere il fidanzato. Anceschi però sarà tutt’altro che contento nello scoprire che Valentina sta insieme a Marco Nardi, un uomo molto più grande di lei. Quale sarà la sua reazione? Metterà i bastoni tra le ruote alla nuova coppia? Di certo i colpi di scena non mancheranno.



Anticipazioni Don Matteo 13, nuova puntata: Federico non crede più alla madre

Le anticipazioni della nuova puntata della fiction campione d’ascolti di Rai1 svelano che, oltre al ritorno di Flavio Insinna arrivato per conoscere il fidanzato della figlia (che è già in crisi con Marco), ci sarà anche un caso da risolvere. La madre di Federico finirà per essere accusata di omicidio. Il passato della donna la legherà infatti a un delitto, ma lei continuerà a professarsi innocente. Don Massimo indagherà sull’accaduto e sul passato della donna, convinto della sua innocenza e che qualcosa nelle indagini non sta andando per il verso giusto. Intanto però anche il figlio della donna inizierà a non crederle più.

Don Matteo, anticipazioni 8^ puntata: una gradita sorpresa per Natalina

Intanto nella prossima puntata della fiction di Rai1 sarà protagonista anche Natalina. La perpetua infatti apprenderà che una troupe televisiva arriverà presto in canonica per intervistarla. Ma non è tutto perchè a condurre l’intervista sarà proprio Gigi Marzullo! Una notizia che emozionerà tutti a Spoleto e metterà in agitazione la canonica. L’appuntamento perciò con i colpi di scena, le novità e le peripezie sentimentali dei protagonisti della serie tv dell’ammiraglia Rai è per giovedì prossimo, 19 maggio, a partire dalle 21.25.