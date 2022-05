Don Matteo 13, anticipazioni prossima puntata: Ines sconvolge la vita di Anna

Anticipazioni penultima puntata 24 maggio: torna Ines, Anna in preda a un dubbio

Continua il doppio appuntamento con Don Matteo 13 che andrà in onda anche la prossima settimana di martedì e giovedì con le ultime due puntate. Il finale di stagione riserverà sorprese e colpi di scena, ma non mancheranno le novità anche nell’appuntamento del 24 maggio con l’amata fiction della Lux Vide. Nel nono episodio, intitolato, “Il coraggio di credere”, ci sarà il ritorno della piccola Ines che, a causa di un’emergenza, tornerà a vivere in casa della Olivieri. Questo genererà una catena di eventi che porteranno a Capitana a riflettere e fare un bilancio di vita. Il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta inizierà a vedersi nelle vesti di mamma e a chiedersi se sarebbe un buon genitore. Intanto la figlia di Sergio sarà al centro di un’altra storyline all’interno della nuova puntata della serie tv di Rai1 che coinvolgerà anche il maresciallo Cecchini e Marco Nardi.



Anticipazioni Don Matteo 13, penultima puntata: un personaggio nasconde un segreto

Dopo il ritorno di Flavio Insinna nell’ottavo episodio e mentre Anna Olivieri nella penultima puntata farà i conti con un inaspettato desiderio di maternità, Ines nasconderà un segreto. Proprio così! La figlia di Sergio infatti sarà impegnata in un’operazione top secret che vedrà coinvolti il Pm Nardi e il maresciallo Cecchini: metter su una squadra di calcetto di bambini. Tutto avverrà alle spalle di Anna e non mancheranno momenti divertenti ed equivoci nella prossima puntata della serie tv in cui il personaggio interpretato da Nino Frassica si improvviserà allenatore di calcio. Purtroppo però per Greta e Federico ci saranno dei problemi nel prossimo appuntamento della serie tv.

Spoiler nona puntata: Greta versa in gravi condizioni, Federico pronto ad agire

Le anticipazioni della prossima puntata di Don Matteo svelano che le condizioni di salute di Greta peggioreranno e la ragazza sarà grave. Federico non starà con le mani in mano e farà di tutto per aiutarla. Riuscirà a salvare la ragazza da una malattia così grave? L’amore trionferà? L’appuntamento con i drammi, i crimini e le peripezie sentimentali dei protagonisti della fiction della prima rete è per martedì prossimo, 24 maggio, a partire dalla 21.25.