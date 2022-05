Don Matteo 13, anticipazioni ultima puntata: Anna torna con Sergio?

Anticipazioni finale di stagione: Anna Olivieri divisa tra Sergio e Valente

Andrà in onda giovedì prossimo l’attesissima ultima puntata di Don Matteo 13. L’appuntamento conclusivo della fiction della Lux Vide riserverà ancora colpi di scena dopo una stagione che ha visto l’addio di Terence Hill e l’ingresso di Don Massimo (Raoul Bova) in canonica. Nella puntata del 26 maggio anche il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta farà palpitare il pubblico di Rai1 e i colpi di scena non saranno per deboli di cuore. Proprio così! Dopo aver iniziato a pensare alla maternità, la capitana sarà in crisi per via del ritorno di Sergio e sarà indecisa sul suo futuro. Metterà su famiglia con il personaggio interpretato da Dario Aita, pronta a fare da mamma alla piccola Ines, oppure accetterà la proposta di Valente e lascerà Spoleto? Sarà pronta a salutare tutti e iniziare un nuovo capitolo della sua vita lontana dagli affetti?



Spoiler decima puntata del 26 maggio: Don Massimo ha un segreto e va in crisi

Le anticipazioni dell’amata fiction di Rai1 svelano che oltre alle vicende sentimentali di Anna Olivieri nell’ultima puntata ci sarà un giallo che riguarderà proprio il personaggio interpretato da Raoul Bova. Il sacerdote infatti finirà per essere indagato dai Carabinieri. Alcuni suoi strani movimenti, e degli incontri clandestini con una donna, solleveranno il velo su un dramma nel suo passato. L’unico a credere nell’innocenza e nella buona fede del prelato sarà il maresciallo Cecchini, diventato ormai suo grande amico. Cosa nasconde veramente il parroco di Spoleto? Intanto anche per il personaggio interpretato da Nino Frassica ci saranno delle novità nel finale di stagione.

Don Matteo 13 anticipazioni: ci sarà un matrimonio a sorpresa nell’ultima puntata?

Il capitolo conclusivo della tredicesima stagione della serie tv di Rai1, dopo che Anna è andata in crisi per Ines nello scorso episodio, non poteva non concludersi con un equivoco causato dal maresciallo Cecchini. Proprio così! Il Carabiniere si troverà costretto a sposare la sua Elisa. La confusione regnerà sovrana a Spoleto e gli imprevisti saranno dietro l’angolo: le nozze verranno celebrate regolarmente o finiranno per saltare all’ultimo minuto? L’appuntamento perciò con le altalene sentimentali e i colpi di scena dell’ultima puntata della serie tv è per giovedì prossimo, 26 maggio, alle 21.25 su Rai1.