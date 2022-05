Don Matteo 13, Nino Frassica: “Cecchini è dilaniato da un dramma ma…”

Nino Frassica parla del suo personaggio: “Non riesce a dare una risposta alla scomparsa del suo amico”

Nella quinta puntata di Don Matteo 13 andata in onda giovedì scorso è arrivato a Spoleto il nuovo parroco Don Massimo interpretato da Raoul Bova. I parrocchiani di Don Matteo e, soprattutto, il maresciallo Cecchini non riescono a metabolizzare l’accaduto: il loro amato sacerdote è andato via per sempre! Nino Frassica ha parlato del suo personaggio in un’intervista rilasciata al RadiocorriereTv:

“Si trova ad affrontare il dramma della scomparsa del suo amico più caro, un evento che lo dilania e al quale non riesce a dare una risposta”.

L’arrivo di Don Massimo desta più di qualche sospetto nel Maresciallo ma, col tempo, si affezionerà al nuovo arrivato e giocherà anche a scacchi con lui e, evento più unico che raro, vincerà! A giudicare dagli ottimi ascolti l’arrivo di Raoul Bova ha dato nuova linfa a una delle fiction più amate della storia della televisione italiana.

L’attore di Cecchini di Don Matteo 13 su Terence Hill: “E’ un maestro per tutti”

Nino Frassica per festeggiare il successo della quinta puntata della fiction di Rai1 ha fatto un gesto inaspettato per Raoul Bova. Ma l’attore siciliano, nell’intervista al RadiocorriereTv, ha speso parole di affetto e stima per il mitico Terence Hill che ha indossato la tonaca del famoso parroco per ben 13 stagioni:

“E’ una persona che con la sua umanità è riuscita ad influenzare tutto il set, è gentile, elegante, un signore alla vecchia maniera capace di creare armonia. E’ un maestro per tutti”.

Per l’interprete del Maresciallo Cecchini il set della fiction di Rai1 è diventato come una vera famiglia.

Nino Frassica e la sua ironia non volgare: “E’ una scelta professionale”

L’attore siciliano, scoperto da Renzo Arbore, è molto ironico ma mai volgare. Rivela: “E’ una scelta professionale. Siccome molti comici usano un linguaggio più spinto per far ridere, io voglio distinguermi. Non mi permetto però di giudicare le scelte altrui”. L’appuntamento con Don Matteo 13 e il Maresciallo Cecchini è per giovedì prossimo in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni). Svanito l’effetto sorpresa la fiction di Rai1 farà di nuovo boom di ascolti?