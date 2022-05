Ascolti, Don Matteo tripla la concorrenza: successo senza fine per Raoul Bova

Vola Raoul Bova: Don Matteo non conosce rivali

Prosegue il successo incredibile di Don Matteo 13. La fiction campione di ascolti non si smentisce mai e anche nel corso della serata di ieri giovedì 19 maggio ha sbaragliato la concorrenza, lasciandosi alle spalle tutti gli altri canali e la rispettiva controprogrammazione. L’arrivo di Raoul Bova nella serie prodotta dalla Lux Vide, dopo i dubbi iniziali, sembra aver giovato, portando una ventata di freschezza ed energia nella serie. E gli ascolti della puntata numero otto hanno confermato il trend. Uno share pari al 31.7%, intrattenendo oltre 5.8 milioni di utenti, dati praticamente identici a quelli della puntata andata in onda eccezionalmente lo scorso martedì. Nonostante il doppio appuntamento dunque niente è cambiato e Don Matteo, anche senza Terence Hill, continua a confermarsi un carro armato per tutti i rivali. L’appuntamento ora è fissato con le ultime due puntate, che difficilmente porteranno in dote ascolti più bassi.

La concorrenza non tiene il passo di Don Matteo: Canale Cinque cede ancora

Niente da fare per tutti i concorrenti, che non sono riusciti ad arginare lo strapotere della fiction di Rai Uno con protagonisti oltre a Raoul Bova, attori del calibro di Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica e Maurizio Lastrico. Canale Cinque ha provato a rispondere con il premiato film di Clint Eastwood The mule-Il corriere, ma i risultati sono stati tiepidi: 1.84 milioni di spettatori con solamente l’11% di share raccolto. Non va meglio neanche a Rai Due con la riproposizione del film Tutte lo vogliono ha conquistato 732.000 spettatori. Poco sopra il terzo canale con il documentario su Ezio Bosso (773.000 collegati).

Trend in salita per la fiction del primo canale?

Dopo i risultati eccellenti di martedì e quelli di ieri sera, Don Matteo si è lanciata velocissimo in un rettilineo che porterà la tredicesima stagione dritta al traguardo con le ultime due puntate. Difficile che i risultati possano allontanarsi troppo da quelli fatti registrare fino ad ora, con i numeri che potrebbero invece impennarsi ulteriormente verso l’alto visto il gran finale in arrivo all’alba di giugno. Non è utopia pensare che la serie della Lux Vide possa avvicinarsi anche al 40% di share.