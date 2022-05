Ascolti, Don Matteo esploso anche di martedì: superato il 30% di share

Don Matteo fa il botto: altro successo incredibile anche di martedì

Cambia il giorno di messa in onda, non il risultato. Don Matteo si conferma un cannibale in termini di ascolti e anche la puntata andata in onda ieri sera martedì 17 maggio ha raccolto davanti al piccolo schermo tantissimi spettatori. L’arrivo di Raoul Bova sembra aver già fatto dimenticare, almeno in parte, l’addio di Terence Hill, che i fan comunque sognano di ritrovare magari nella puntata finale. L’episodio trasmesso su Rai 1 ieri, Le colpe degli altri, ha intrattenuto davanti al video quasi sei milioni di italiani, per la precisione 5.872.000 spettatori, equivalenti al 30.6% di share. Un trend che dunque si conferma, anche se in lievissimo calo rispetto alla puntata del pre Eurovision, la seconda con Bova al posto di Hill nel ruolo di parroco di Sant’Eufemia. In quell’occasione la fiction ha interessato oltre sei milioni di persone. A distanza di oltre 20 anni non si placa l’incredibile successo.

La fiction sbaraglia la concorrenza: Canale Cinque non regge l’impatto

Anche ieri sera non c’è stato nessuno in grado di tenere testa alla corazzata della Lux Vide. Rai 1 ha portato a casa quasi il 31% di share, mentre Canale Cinque ha intrattenuto 1.808.000 spettatori (10.1% di share) con il film Le ragazze di wall street. Risultati positivi invece per Italia Uno, che ha mandato in onda lo speciale delle Iene Un paese di furbetti, che ha convinto 1.404.000 spettatori (10.4%). Anche per quanto riguarda i programmi pomeridiani la Rai prosegue il dominio sul fronte Mediaset e Don Matteo non ha fatto altro che far pendere ulteriormente la bilancia da parte della tv di stato.

Don Matteo inarrivabile: come sono andate le cose prima di ieri

Il dominio incontrastato di Don Matteo 13 ieri sera è giunto all’ennesima puntata e le cose molto difficilmente cambieranno da qui al termine della tredicesima stagione della fiction. In occasione dell’ultima puntata prima di ieri il colosso di Rai1 aveva raccolto davanti al video 6.282.000 spettatori e il 31.5% di share. Risultati sempre incredibili anche con il ribaltone al timone della serie prodotta dalla Lux Vide, che non smette di stupire a distanza di 22 anni dalla prima storica messa in onda.