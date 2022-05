Don Matteo, torna Anceschi e la figlia racconta: “Flavio Insinna è stato…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Maggio 21, 2022 , in Serie & Film Tv

L’attrice che interpreta la figlia di Anceschi: “Insinna è stato come un vero padre”

Tra i protagonisti a sorpresa di questa edizione numero tredici di Don Matteo troviamo anche Emma Valenti. La giovane e bravissima attrice nella fiction veste i panni della figlia del colonnello Anceschi, interpretato dal magistrale Flavio Insinna, che dopo l’apparizione nella prima puntata ha fatto ritorno nell’episodio numero otto di giovedì. Nel corso di una intervista rilasciata al famoso settimanale Dipiù TV, Emma Valenti ha raccontato il rapporto instaurato con il conduttore di Rai1, che si è rivelato essere una figura molto importante per lui, a maggior ragione considerando la giovanissima età dell’artista. Nella famosa fiction di Rai1 Anceschi è suo papà, ma sul set l’attore non ha svolto un ruolo tanto differente da quello di una figura paternale:

All’inizio Flavio mi è stato accanto quasi come fosse un padre, aiutandomi quando dovevo girare una scena e infondendomi sicurezza di cui soprattutto all’inizio avevo bisogno

Emma Valenti racconta l’incontro con il grande protagonista: “Ero senza fiato”

Recitare in una prestigiosa serie come Don Matteo ovviamente porta anche a condividere l’avventura con grandi artisti. Uno di questi è il grande Terence Hill, che in tutte queste stagioni è stato il protagonista assoluto della serie e che ha passato il testimone a metà di questa edizione a Raoul Bova, che si è immediatamente calato nei panni di Don Massimo. La giovane Emma Valenti ha comunque avuto la possibilità di incontrare Terence Hill e ha così raccontato il primo contatto a Dipiù TV: “E’ stata la prima persona che ho incontrato, mi ha lasciato senza fiato”.

Ecco come Emma Valenti è entrata a far parte di Don Matteo

La bella attrice, che di recente ha svelato un retroscena sulla fiction, ha raccontato alla rivista settimanale il momento del suo approdo definitivo nel nutrito cast di attori. Dopo alcuni provini infatti la ragazza si è giocata il posto nella serie con altre colleghe, fino all’audizione finale recitando con Maurizio Lastrico, suo fidanzato in Don Matteo: “Quando mi hanno comunicato di essere stata presa mi sono ritrovata a urlare di gioia in giro per Roma” – ha ricordato Emma Valenti -.