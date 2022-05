Don Matteo 13, il dispiacere di Valentina: “Ho un grande rammarico”

La giovane attrice è approdata nella seguita e longeva fiction di Rai1 in questa stagione, impersona la figlia del Capitano Anceschi, Flavio Insinna. Tuttavia, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, la 24enne non ha nascosto un suo grande dispiacere sulla fiction:

“Ho un solo grande rammarico, durante le scene di cui sono stata protagonista non ho mai recitato con Terence Hill, il mio mito. Girare una scena con lui era il mio desiderio più grande ma purtroppo non si è avverato. Ogni giorno pregavo gli sceneggiatori di cambiare copione ma non c’è stato nulla da fare.”