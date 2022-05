Don Matteo, un clamoroso ritorno stravolge i piani di Anna Olivieri?

Tutto è pronto a cambiare in Don Matteo: svolta per il personaggio di Maria Chiara Giannetta?

Il gran finale della tredicesima stagione di Don Matteo si avvicina sempre di più. Domani e giovedì andranno in onda su Rai1 le ultime due puntate della tanto amata fiction prodotta dalla Lux Vide e i telespettatori fremono in vista degli episodi finali. Sul tavolo le carte sono pronte a essere scoperte, con in particolare la storia tra Anna e Marco che arriverà finalmente a una conclusione: i due torneranno insieme o si lasceranno definitivamente? Tra qualche spoiler che inizia a circolare sui vari social e una trama pronta a regalare colpi di scena, ecco che domani i telespettatori assisteranno al clamoroso ritorno di Sergio La Cava (interpretato da Dario Aita), l’uomo con il quale la capitana Anna Olivieri aveva iniziato una storia prima del suo arresto. La tredicesima edizione di Don Matteo si è aperta con la scomparsa del papà di Ines, che adesso inaspettatamente tornerà.

Anna Olivieri ritornerà con Nardi o arriverà la rottura definitiva? I fan in cerca di risposte

Dopo il successo del doppio appuntamento della scorsa settimana Don Matteo farà nuovamente capolinea in casa dei telespettatori con le puntate di martedì 24 e giovedì 26 maggio. Cresce l’attesa e in queste ore i fan storici della fiction prodotta da Lux Vide stanno andando a caccia di spoiler e dettagli e alcuni sarebbero addirittura riusciti a scoprire la triste verità: Anna e Marco si diranno addio per sempre. Sarà realmente così? Intanto non resta che attendere i nuovi episodi, che certamente confermeranno i grandi ascolti della scorsa settimana, anche vista la trama che si preannuncia particolarmente avvincente.

Don Matteo 13, possibile il gran colpo di scena con il ritorno del protagonista?

Non solo la storia d’amore tra Anna e Marco, alle prese con il fidanzamento con la figlia del colonnello Anceschi. Le ultime due puntate daranno anche delle risposte su un possibile ritorno a sorpresa di Terence Hill. Nonostante il nuovo Don Massimo sia già entrato nei cuori degli spettatori, nessuno dimentica colui che è stato il traino della serie in oltre 20 anni di messa in onda. Giovedì sera arriveranno tutte le risposte che il pubblico attende con ansia.