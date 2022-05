Don Matteo, Maurizio Lastrico rompe il silenzio sulla compagna: “Due anni fa…”

Maurizio Lastrico esce allo scoperto e rivela sulla compagna: “È scattato tutto due anni fa”

In Don Matteo 13 è conteso da due donne, la fidanzata Valentina e l’ex Anna Olivieri, nella vita reale però l’attore del Pm Nardi è tutt’altro che un latin lover, ma di certo non gli manca la battuta pronta per conquistare. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha parlato per la prima volta della compagna, Elisabetta, raccontando:

“Ci conosciamo da tanto tempo, però l’amore è scattato due anni fa e durante il lockdown siamo andati a convivere”.

Felicemente fidanzato dal 2020, l’attore ha così chiuso definitivamente le voci che lo davano vicino sentimentalmente alla collega Maria Chiara Giannetta, un gossip smentito in più occasioni anche dall’attrice di Foggia. Intanto nelle prossime puntate della serie tv di Rai1 ci saranno ancora colpi di scena per il bel Marco Nardi. Riuscirà a superare i suoi problemi con Valentina, oppure tornerà con la Capitana?



Attore di Don Matteo fa una confessione intima: “L’amore mi dà serenità”

Ha continuato a parlare della compagna e dell’amore ritrovato Maurizio Lastrico che ha dichiarato:

“L’amore mi dà serenità. È una condizione imprescindibile per vivere la vita e scrivere le mie cose”.

L’attore che dà il volto a Marco Nardi ha proseguito sottolineando che la serenità che regala l’amore nella vita permette di dare qualità e “rendere più denso” il tempo libero. Ha raccontato che la compagna non fa parte del mondo dello spettacolo e lo aiuta nella parte gestionale della sua carriera. Intanto nella puntata di questa sera della fiction della Lux Vide ci saranno i primi problemi tra Marco e Valentina.

“Dovrà esserci un’amore sconfinato per Valentina per sopportare i parenti”, l’anticipazione di Maurizio Lastrico

L’amore tra la figlia di Anceschi e Marco Nardi sarà in bilico in Don Matteo e proprio su questo snodo della trama l’attore di Genova ha ammesso:

“Nelle prossime puntate vedrete cosa vuol dire essere parenti di Cecchini e Anceschi”.

Ma non è tutto! L’artista ha infatti sottolineato che “Dovrà esserci un’amore sconfinato per Valentina per sopportare i parenti”. Ha però sottolineato che lavorare accanto a Nino Frassica è un privilegio, ha infatti molta disciplina ed è sempre pronto, tra una battuta e l’altra, a dispensare i suoi “tocchi geniali anche alla troupe e alle comparse”.