Ascolti, Don Matteo finito col botto: Raoul Bova ha superato Terence Hill

Don Matteo, finale travolgente: sbaragliata la concorrenza

L’ultima puntata di Don Matteo 13 è andata in archivio e la fiction ha confermato gli ascolti eccellenti messi in mostra nelle precedenti nove. Anzi, le cose sono andate ancora meglio visto che per seguire l’ultima puntata si sono collegati con Rai1 oltre 6 milioni di telespettatori, per la precisione 6.186.000 di spettatori e registrando uno share pari al 34.35%. Risultati dunque stellari che sono la conferma definitiva di come le cose non siano cambiate nonostante il passaggio dello scottante testimone dal grande Terence Hill a Raoul Bova. Non solo il pubblico da casa, anche i personaggi storici della fiction sembrano essersi legati al nuovo parroco e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non c’è stato niente da fare per la concorrenza, letteralmente spazzata via anche ieri sera giovedì 26 maggio dalla puntata finale di Don Matteo, che tornerà con l’ennesima stagione dopo un altro grande trionfo.

Raoul Bova fa meglio di Terence Hill: niente da fare per gli altri canali

L’approdo del divo nella serie tv di Rai Uno non ha allontanato il pubblico, come i più disfattisti prevedevano prima del lancio della nuova stagione di questa amatissima fiction. Anzi, Raoul Bova è riuscito a fare addirittura meglio del suo predecessore Terence Hill, che i fan sognano ancora di riabbracciare nella nuova stagione, anche solo per qualche episodio. I dati raccolti ieri sera da Don Matteo sul piccolo schermo, così come anche negli episodi precedenti, sono altamente significativi. In molti si sono riuniti davanti al video nella speranza di assistere anche solo a un cameo dello storico protagonista, che però non è avvenuto. Appuntamento rimandato alla prossima stagione?

Don Matteo stritola tutti: Canale Cinque senza resistenza

Confermando e superando gli ascolti stellari delle prime puntate, Don Matteo non ha avuto rivali neanche ieri sera. Canale Cinque ha riproposto la visione del film Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica, che non è andato oltre 1.6 milioni di telespettatori. Non è andata bene al secondo canale, visto che Corso Sempione 27 di Ale e Franz ha convinto soltanto 536 mila utenti. Ad avvicinarsi al milione di telespettatori c’è stato Dritto e rovescio su Rete 4 (939.000).