Eurovision cantanti stasera: ordine uscita, scaletta seconda semifinale

Il programma della seconda serata all’Eurovision: tutto quello che c’è da sapere

Questa sera torna la grande musica europea, con l’Eurovision Song Contest che entra nel vivo. La rassegna musicale, dopo il grandissimo debutto di martedì sera in termini di ascolti e di critica, stasera svelerà chi saranno i cantanti e i Paesi definitivi che si giocheranno il trionfo finale. Conducono ovviamente i soliti tre presentatori, Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika che hanno ben figurato nel corso della prima semifinale. Il commento è ancora a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Il programma della serata prevede l’ascolto degli altri 18 brani in gara, i migliori 10 accederanno alla finale di sabato 14 maggio dove canteranno chiaramente anche gli italiani Mahmood e Blanco. Grande attesa questa sera anche per l’esibizione di Achille Lauro, che tenterà di guadagnarsi il posto per la finale con San Marino.

Tutti i cantanti della serata: le esibizioni in ordine di uscita

Stasera si ripartirà dunque con grande curiosità dopo i primi verdetti di martedì. Non solo Achille Lauro, oggi vedremo salire sul palco di Torino anche gli altri 17 artisti rimasti. Ad aprire la serata sarà la Finlandia, mentre fanalino di coda troviamo la Repubblica Ceca.

-The Rasmus – Jezebel per Finlandia

-Michael Ben David – I.M per Israele

-Konstrakta – In Corpore Sano per Serbia

-Nadir Rustamli – Fade To Black per Azerbaijan

-Circus Mircus – Lock Me In per Georgia

-Emma Muscat – I Am What I Am per Malta

-San Marino Achille Lauro – Stripper

-Australia Sheldon Riley – Not The Same per Australia

– Andromache – Ela per Cipro

-Brooke – That’s Rich per Irlanda

-Andrea – Circles per Macedonia del Nord

– Stefan – Hope per Estonia

-WRS – Llámame per Romania

– Ochman -River per Polonia

– Vladana – Breathe per Montenegro

– Jérémie Makiese – Miss You per Belgio

-Cornelia Jakobs – Hold Me Closer per Svezia

– We Are Domi – Lights Off per Repubblica Ceca

Eurovision Song Contest, grande attesa per alcune esibizioni fuori gara

Dopo le 18 performance della serata all’Eurovision Song Contest arriverà il momento di ascoltare alcuni brani già di diritto in finale. Ecco le tre canzoni che si esibiranno al termine della semifinale in onda su Rai1:

– Malik Harris – Rockstars per Germania

– Chanel – SloMo per Spagna

-Sam Ryder – Space Man per Regno Unito.

Grande attesa anche per un momento musicale che riguarderà Mika e Laura Pausini.