Eurovision cantante Portogallo Maro: età, significato nome, instagram, canzone

Chi è la cantante che rappresenterà il Portogallo all’Eurovision: età, significato del nome

Tra i Paesi che si giocheranno l’accesso alla finale di sabato sera all’Eurovision troveremo anche il Portogallo, che sarà onorato dalla cantante Maro. La cantante 28enne arriva alla famosa kermesse del 2022 dopo aver trionfato la 56esima edizione del Festival da Canção, la manifestazione musicale che porta alla selezione del rappresentante portoghese al famoso evento musicale. Maro è una artista di origini italiane, seppur non vicinissime, ma anche irlandesi e capoverdiane. Il suo vero nome è Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca (Maro è la forma artistica), cantautrice nata in Portogallo, a Lisbona 28 anni fa, che si è formata artisticamente al Berklee College of Music. Diplomata in pianoforte, chitarrista autodidatta e che nel corso degli ultimi anni si è esibita al fianco di alcuni dei nomi più importanti della scena lusitana. Due album all’attivo, il primo dei quali curiosamente pubblicato come trilogia, sia in inglese che in portoghese.

Canzone Saudade, Saudade, significato del testo, Instagram

Maro questa sera canterà la sua canzone Saudade, saudade in questa serata inaugurale dell’Eurovision Song Contest. Scritta dalla cantante e prodotta da Maro e John Blanda, la canzone Saudade, saudade è un pezzo indie pop e come lascia intendere il titolo della canzone rimanda a un profondo stato emotivo di malinconico desiderio per una persona o cosa che è lontana e la nostalgia è infatti un tema ricorrente del brano. La partecipazione della cantante al noto evento musicale è stata annunciata lo scorso 21 gennaio. Intervenendo sul proprio account Instagram da quasi 200mila follower la cantante portoghese ha ricordato l’appuntamento con l’Eurovision e l’ordine di uscita dei cantanti questa sera.

Probabilità di vittoria all’Eurovision Song Contest 2022, il Portogallo lontano dalla vittoria

Il Paese lusitano non sarebbe tra i papabili vincitori dell’Eurovision Song Contest 2022, anche se la competizione musicale negli anni ci ha insegnato che tutto è possibile e non esistono trionfatori annunciati. La cantante di Lisbona Maro stasera si esibirà per decima nella prima semifinale.