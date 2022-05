Eurovision Song Contest stasera: scaletta, ordine uscita cantanti prima puntata

Prima puntata, il programma dell’evento musicale più atteso

Finalmente l’attesa è finita, l’Italia spalanca le porte all’Eurovision Song Contest e questa sera inizia il tanto atteso evento musicale. A un anno dallo storico trionfo dei Maneskin il Bel Paese si ritrova a godere della kermesse più importante, con cantanti in gara da ogni parte del mondo e Mahmood e Blanco pronti a difendere l’Italia con la loro stupenda Brividi. A suon di esibizioni stellari direttamente al Pala Alpitour di Torino oggi scatta l’Eurovision affidato allo speciale trio formato da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, con la prima semifinale in onda. I cantanti pronto a darsi battaglia nel capoluogo piemontese hanno sfilato sul Turquoise Carpet (qualcosa che ricorda il Red Carpet di Sanremo) allestito nella mozzafiato cornice a due passi dal centro di Torino. e sono pronti a dare il meglio di loro a partire da martedì 10 maggio. Nel prossimo paragrafo andremo a vedere con precisione quello che accadrà nella prima semifinale trasmessa stasera martedì 10 maggio.

Ordine dei cantanti e scaletta di stasera martedì 10 maggio: le nazioni a caccia della finale

Questa sera assisteremo alle esibizioni del primo lotto di cantanti, che tenteranno dunque di accedere alla finalissima di sabato e quindi giocarsi la possibilità di vincere l’Eurovision Song Contest, emulando il trionfo dei Maneskin. Ecco in ordine di uscita chi saranno gli artisti e le rispettive Nazioni rappresentate che saranno presentati a Torino dal trio di conduttori Cattelan-Pausini-Mika:

-Ronela Hajati con il brano ‘Sekret’ in rappresentanza dell’Albania;

-Citi Zeni canta ‘Eat your salad’ per la Lettonia;

-Monika Liu porta in gara ‘Sentimentai’ dalla Lituania;

-Marius Bear in gara con ‘Boys do cry’ per la Svizzera;

-LPS con la canzone ‘Disko’ dalla Slovenia;

-Kalush Orchestra interpreta ‘Stefania’ dall’Ucraina;

-Intelligent Music Project in gara con ‘Intention’ per la Bulgaria;

-S10 in gara con ‘De diepte’ dai Paesi Bassi;

-Zbod si Zdub & Fratii Advahov interprete di ‘Trenuletul’ dalla Moldavia;

-Maro canta ‘Saudade, saudade’ dal Portogallo;

-Mia Dimsic con ‘Guilty pleasure’ in rappresentanza della Croazia;

-Reddi canta ‘The show’ dalla Danimarca;

-LUM!X ft. Pia Maria presentano ‘Halo’ per l’Austria;

-Systur con la canzone ‘Meo haekkandi sol’ dall’Islanda;

-Amanda Georgiadi Tenfjord canta ‘Die together’ dalla Grecia;

-Subwoolfer in gara con ‘Give that wolf a banana’, Norvegia;

-Rosa Linn con ‘Snap’ in rappresentanza dell’Armenia.

Eurovision Song Contest, atteso un grande ospite musicale

Dopo aver letto alcune anticipazioni e osservato immagini in anteprima dell’Eurovision Song Contest i fan musicali avranno finalmente la possibilità di ascoltare i primi brani della semifinale in onda questa sera su Rai1. A commentare la serata troveremo ancora una volta il duo formato da Gabriele Corsi e Alessandro Cattelan, mentre c’è grande attesa per l’esibizione di Diodato, ospite della notte di Torino.

E’ tutto pronto, quindi: mancano solo poche ore al debutto dell’evento al quale, lo ricordiamo, sabato si uniranno i rappresentanti dell’Italia, assenti nella serata di oggi e in quella di giovedì avendo ottenuto di diritto l’accesso alla finale. Si prevedono circa 200milioni di telespettatori da tutto il mondo. Riuscirà l’Italia a bissare il successo ottenuto lo scorso anno con i Makeskin trionfando una seconda volta consecutiva con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo?