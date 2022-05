Eva Henger sul suo grave incidente: “Intrappolata tra le lamiere dell’auto”

Eva Henger e il suo incidente in auto: “Sono sempre rimasta lucida e cosciente”

Oggi la popolare ex attrice di film per adulti ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. Ed in questa circostanza la popolare mamma di Mercedesz Henger ovviamente ha parlato del suo brutto incidente in macchina, che avrebbe potuto costarle davvero caro. Ad un certo punto la giornalista le ha chiesto che cosa ricorda dello schianto. E quest’ultima, con schiettezza, ha subito riposto di essere sempre stata cosciente tutto il tempo, anche se purtroppo è rimasta intrappolata tra le lamiere:

“Massimiliano è invece svenuto, il suo cuore si è fermato e i soccorritori hanno dovuto rianimarlo…Lo guardavo impotente…Non potevo muovermi…”

La donna non ha certo fatto mistero di aver vissuto momenti drammatici: “E’ stato terribile…”

Massimiliano Caroletti, la moglie confessa: “E’ stato tra la vita e la morte”

Successivamente la giornalista del settimanale Diva e Donna ha domandato ad Eva Henger come sta adesso suo marito. E la donna, che al momento è ricoverata in una clinica a Roma, ha subito dichiarato che purtroppo suo marito se l’è vita davvero brutta, ma fortunatamente adesso sta molto meglio: “E’ stato tra la vita e la morte…Era per terra, incosciente…” Purtroppo i conducenti dell’altra auto coinvolti nell’incidente sono morti invece sul colpo. E proprio sulla coppia deceduta, la showgirl non ha nascosto di essere davvero tanto dispiaciuta:

“Non ho voluto sapere niente di loro perchè soffro troppo all’idea che non ci siano più…Non si può morire così…”

I due avevano rispettivamente 71 e 78 anni.

Mercedesz Henger travolta dalle polemiche: sua madre rompe il silenzio

La giornalista del settimanale edito da Cairo Editore ha poi fatto presente a Eva Henger che purtroppo sua figlia è stata travolta dalle polemiche sui social perchè ha deciso di partecipare all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, nonostante ciò che purtroppo è successo. La donna ha però voluto subito spezzare una lancia in favore di sua figlia, la quale è sempre al centro del gossip, asserendo schiettamente di aver fatto bene a partire per l’Honduras:

“Ha fatto benissimo a partire…Voleva rinunciare, ma io l’ho esortata a tornare sui suoi passi…Mi sarei sentita in colpa…”

Si segnala che adesso la figlia è in nomination con Nicolas Vaporidis. Chi vincerà il ballottaggio tra i due?