Federica Panicucci ha un punto debole: “Ho lavorato per tenerlo a bada”

Scritto da Simona Tranquilli , il Maggio 3, 2022 , in Personaggi Tv

Conduttrice di Canale5 ammette di essere emotiva: “Ho lavorato molto per tenere a bada questo lato”

Sempre sorridente e pronta a regalare intrattenimento e informazione al pubblico di Canale5, Federica Panicucci ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni svelando un suo punto debole. Attenta e precisa nell’illustrare i fatti di cronaca nella seconda parte del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset, la conduttrice di Cecina ha però ammesso:

“Anche se non sembra, io sono una persona molto emotiva, e ho lavorato tanto per riuscire a tenere a bada questo mio lato”.

La presentatrice ha sottolineato di non essere riuscita a evitare di commuoversi per il caso di Denise Pipitone, quando ha intervistato la madre della bambina scomparsa. Da mamma di due figli, Mattia e Sofia, la conduttrice si è sentita molto toccata dalla vicenda di Piera Maggio e ha sottolineato anche che passare da temi spesso crudi a quelli più leggeri è a volte complesso. Il pubblico a casa però, a sua detta, ha bisogno anche di quei momenti leggeri.



“L’ho fatto sette anni fa e il pubblico ha apprezzato”, il retroscena svelato da Federica Panicucci

Premiato dagli ascolti Mattino Cinque è un programma molto apprezzato proprio per la trattazione della cronaca e su questo punto la conduttrice di Canale5 ha raccontato:

“Ho cominciato a inserirla sette anni fa e il pubblico ha dimostrato di apprezzare”.

Ha sottolineato che prima di quella data l’attualità era di competenza soprattutto del telegiornali e dei programmi di approfondimento, la costanza con cui però viene trattata oggi nel day time mattutino di Canale5 ha permesso al “pubblico di sentirsi coinvolto nei casi raccontati”. Il volto della rete ammiraglia ha raccontato che ogni mattina la sua sveglia suona alle 5.30 e, dopo la messa in onda, segue la riunione di redazione che dura circa un’ora. Questo serve per programmare la puntata del giorno dopo, ma la scaletta è sempre aperta, pronta a seguire l’attualità e gli eventi dell’ultimo momento.

Mattino Cinque News, conduttrice svela: “Ecco qual è la forza del programma”

“Maniaca” dell’organizzazione, Federica Panicucci, sconvolta in diretta di recente, ha ammesso che questo suo lato del carattere si sposa perfettamente con il suo lavoro. Sul programma che conduce in coppia con Francesco Vecchi ha infatti raccontato di avere al suo fianco una squadra super rodata da anni e di cui si fida e questo è la sua forza. “Siamo come le ruote di una macchina: tutti ci muoviamo nella stessa direzione”, ha dichiarato la presentatrice che ha elogiato i suoi colleghi, sottolineando che sono sempre pronti a offrire al pubblico a casa il servizio migliore.