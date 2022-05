Flavio Insinna a La vita in diretta: “A muso duro? Uno stravolgimento…”

“Antonio Maglio ha stravolto in positivo l’approccio alla disabilità”, l’attore parla di A muso duro

Andrà in onda oggi, lunedì 16 maggio 2022, in prima serata su Rai1 il film con protagonista Flavio Insinna, che a La vita in diretta è stato ospite di Alberto Matano per lanciare proprio la pellicola in questione, ispirata alla storia vera di Antonio Maglio, medico e dirigente INAIL che ha dedicato la sua vita ai disabili. “Tutti i personaggi che hai interpretato hanno lanciato un messaggio” gli ha detto Matano, commentando un servizio dedicato proprio ai personaggi più celebri dei quali ha vestito i panni negli ultimi anni. “Stasera nuova sfida, nuovo personaggio per te” ha poi aggiunto Alberto. A tale affermazione il conduttore de L’Eredità ha risposto:

Parliamo di straordinaria aggregazione. Il professor Antonio Maglio ha stravolto in positivo l’approccio alla disabilità.

A muso duro, le dichiarazioni di Flavio Insinna a La vita in diretta: “Lo sport come la musica”

“Antonio Maglio ha voluto le prime Paralimpiadi perchè ha pensato che lo sport fosse aggregazione per i disabili, proprio come lo è la musica” ha spiegato l’attore nel programma condotto da Flavio Insinna, ricordando che i giochi in questione si sono svolti a Roma nel 1960.

Sognava un mondo senza barriere. Dalla sua idea siamo arrivati ai giorni nostri, con le Paralimpiadi che vediamo in tv e ci fanno sognare

ha aggiunto subito dopo, continuando: “Da figlio di medico che curava anche i disabili, so che vanno benissimo le medaglie, ma la cosa veramente importante è trovare la versione migliore di noi stessi”. Flavio ha poi ricordato che la squadra di basket formata da ragazzi disabili proprio in questi giorni ha ottenuto il titolo di campione d’Italia, sottolineando che la prima vera vittoria per gli atleti disabili è scendere in campo. “Ai ragazzi dico sempre che arrivare in campo per giocare è già come vincere” ha rivelato ai microfoni della trasmissione di Rai1.

Flavio Insinna a La vita in diretta: “Ecco cosa spero possa essere il film di stasera”

Prima della fine del suo intervento, l’attore su A muso duro non ha nascosto di augurarsi possa essere una sorta di scintilla per riaccendere un po’ di sensibilità in tutto, pur riconoscendo che viviamo in un momento storico pieno di problemi. “Capisco che di problemi ce ne sono tanti, ma siamo pur sempre una comunità” ha asserito in proposito. L’appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per le 21.30 circa sul primo canale della Rai.