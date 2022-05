Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro nel mirino di Gennaro: “Non aggredirmi”

Gennaro Auletto affonda la naufraga de L’Isola dei Famosi: “Non fa assolutamente niente”

E’ appena terminata anche quest’ultima puntata del daytime del reality show adventure. In questa occasione i telespettatori hanno avuto modo di vedere cosa hanno combinato i naufraghi subito dopo la lunga diretta di venerdì scorso. E anche stavolta le polemiche non sono mancate. Difatti il giovane modello partenopeo ha criticato duramente la leader Carmen Di Pietro, perchè ha deciso venerdì sera di mandarlo in nomination, asserendo che non avrebbe dato una mano al gruppo. Una motivazione che l’ha fatto andare su tutte le furie. Difatti quest’ultimo si è sfogato con Roger, asserendo schiettamente che lei dovrebbe essere l’ultima naufraga a parlare perché non farebbe mai niente, se non lamentarsi:

“Ha detto che io non faccio nulla…I granchi la notte li vado a prendere io e se li mangia la mattina…Oltre a lamentarsi non fa assolutamente nulla…”

Carmen Di Pietro e il naufrago: acceso scontro all’Isola dei Famosi

Gennaro Auletto, non contento di essersi sfogato con Roger Balduino, ha poi voluto prendere di petto la situazione e affrontare a muso duro la leader, rea di averlo mandato in nomination senza una motivazione valida:

“L’altro giorno sono andato a prendere la legna, vado a prendere i granchi, mi do da fare a pescare, chi ha fatto tutto questo?”

La naufraga, il cui figlio pare essere intenzionato a ritirasi dal gioco, si è però subito difesa, chiedendo al modello partenopeo di cambiare tono nei suoi confronti: “Perchè mi aggredisci in questo modo? Devi prendere la nomination sportivamente…”

L’Isola, la naufraga si sfoga dopo il litigio: “Avrei voluto vedere da parte del naufrago sacrificio”

Successivamente Carmen Di Pietro si è sfogata in confessionale. Ed in questa circostanza ha continuato a criticare Gennaro Auletto, dichiarando di averlo mandato in nomination perchè nei giorni scorsi non ha visto sacrificio da parte sua: “Andava sullo scoglio a pescare…Stava tre secondi di numero e tornava indietro…” Lo stesso punto di vista l’ha esposto al diretto interessato, il quale però ha continuato a difendersi con le unghie e con i denti asserendo schiettamente di essersi dato da fare in questi giorni, sicuramente più di tanti altri: “Più di me gli altri cosa hanno fatto? Chiudiamo il discorso qua…” La leader è però rimasta assolutamente ferma sulle sue posizioni: “Cosa vuoi da me? Se capisci le mie motivazioni bene, se no amen…”