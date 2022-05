GF Vip 7 cast: Manuela Arcuri non ci sarà, ma spunta un altro concorrente

Manuela Arcuri non sarà nella casa più spiata dagli italiani: arriva la smentita

Il 19 settembre, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta sempre da Alfonso Signorini. E nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del programma i rumor sul cast ovviamente si sprecano. Una settimana fa circa Alberto Dandolo ha rivelato che in lizza per varcare la porta rossa ci sarebbe anche la famosa attrice, che ha lavorato in tante fiction Ares. A quanto pare però non sarà così. Difatti poco fa l’informatissima fanpage instagram thepipol_tv ha bollato l’indiscrezione come fake news: “Manuela Arcuri al GF Vip? Notizia Fake!”

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7: nel cast potrebbe esserci il famoso parrucchiere

Sempre la fanpage instagram thepipol_tv, dopo aver smentito categoricamente che Manuela Arcuri sarà una delle nuove concorrenti della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, ha anche colto la palla al balzo per dare un’altra news. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezione raccolte dalla fanpage pare che nel cast del reality show potrebbe esserci nientepopodimeno che Federico Fashion Style, il quale ha ricoperto il ruolo di giudice a La pupa e il secchione show: “Federico Fashion Style? Con un piede nella casa…” E se questa trattativa dovesse andare a buon fine potrebbe ritrovarsi nella casa anche Eleonora Cecere, che proprio pochi giorni fa ha fatto un appello ad Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli nuova opinionista del reality show vip? L’ultima indiscrezione

Non ci sono solo rumor sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma anche sugli opinionisti. Difatti pare che oltre a Sonia Bruganelli non ci sarà neppure Adriana Volpe. Chi prenderà il loro posto? In base alle ultime indiscrezioni riportate dal blog televisivo TvBlog.it pare che in lizza per ricoprire quel ruolo ci sia la popolare cantante lirica, che è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Si ricorda che su quest’ultima anche Carlo Conti pare avere messo gli occhi addosso in quanto la vorrebbe nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. L’artista cosa deciderà di fare?