Gianni Morandi, boom: in arrivo uno show su Rai1 dopo il boom di Sanremo

E’ in arrivo uno show musicale condotto dal cantante: TvBlog ha lanciato l’anteprima

E’ stato Blogo, sempre informatissimo sui dietro le quinte delle trasmissioni Rai, Mediaset e non solo, a lanciare l’indiscrezione: Gianni Morandi sarebbe pronto a lanciarsi nella preparazione di uno show musicale che il pubblico dovrebbe vedere in onda su Rai1, in prima serata, il prossimo autunno. Un progetto, quello del cantante, che arriva vent’anni dopo il grande successo di Uno di noi, famoso show del sabato sera che ha condotto nel 2002 con Lorella Cuccarini e Paola Cortellesi, abbinato alla Lotteria Italia. Reduce dal successo della sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove è salito sul podio ottenendo il terzo posto con la divertente canzone “Apri tutte le porte”, Morandi si prepara dunque a tornare nel piccolo schermo nelle vesti di conduttore, ruolo a lui non nuovo, come abbiamo appena detto, vista la sua poliedricità (ricordiamo che ha avuto anche esperienze da attore, una delle più recenti è stato il ruolo interpretato nella fiction Mediaset L’isola di Pietro).

Quando andrà in onda lo show di Gianni Morandi e quante puntate saranno?

L’idea del programma musicale in questione è ovviamente ancora in fase embrionale e non si conosce nessun dettaglio: il sito menzionato nel paragrafo precedente ha anticipato solo che si tratterà di una grande festa televisiva con la quale colui che è da sempre definito “l’eterno ragazzo” ripercorrerà la sua lunga e brillante carriera, toccando anche gli avvenimenti di sessant’anni della storia del nostro Paese, tutti accompagnati da una canzone, per aprire la porta dei ricordi nel cuore dei telespettatori. Per il periodo della messa in onda, come abbiamo accennato nel primo paragrafo, si parla dell’autunno, ma non si sanno ancora le date esatte né il numero di puntate.

Jovanotti ospite di Gianni Morandi nel suo show? Non è da escludere…

TvBlog ipotizza infine che Jovanotti, che sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo ha duettato con Gianni Morandi, possa essere uno degli ospiti speciali dello show, vista l’amicizia che lega i due, ma questa è, appunto, solo un’ipotesi. Nei prossimi mesi scopriremo sicuramente qualcosa di certo a riguardo, sempre se la cosa andrà in porto.