Giustizia per tutti, anticipazioni 2 puntata: svolta nell’omicidio di Beatrice

Cosa succederà nella seconda puntata di Giustizia per tutti

Sta andando in onda in queste ore la prima delle tre puntate di cui si compone la nuova fiction di Canale 5. Ma vediamo cosa succederà nel secondo appuntamento in onda mercoledì prossimo, 25 maggio. Nella seconda puntata di Giustizia per tutti succederanno diversi fatti importanti nella vita del protagonista. Per prima cosa Roberto Beltrami (Raoul Bova) cercherà di recuperare il rapporto con la figlia Giulia, ma questo non sarà per niente facile. E ancora, Roberto e Victoria Bonetto (Rocio Munoz Morales) saranno sempre più vicini e ben presto si renderanno conto che la loro intesa va ben oltre le semplici vicende professionali. Infine Roberto riuscirà a rintracciare l’uomo che era con Beatrice la sera dell’omicidio della donna. Riuscirà Roberto ad avere le informazioni che cerca?

Il protagonista trova l’uomo che stava cercando e si mette nei guai

L’uomo che era con Beatrice la sera che la donna è morta si chiama Tommaso Randelli. Una volta scoperta la sua identità Roberto Beltrami deciderà di incontrarlo ma tra loro nella seconda puntata di Giustizia per tutti nascerà una discussione fortissima. I due arriveranno alle mani e per questo motivo ci sarà una scena forte che costerà a Roberto una denuncia per aggressione. Inoltre il protagonista indagherà, come sempre, anche su altri casi per provare ad aiutare persone che hanno subito ingiustizie. In particolare Roberto si concentrerà sul caso di Julio, accusato di avere ucciso la sua datrice di lavoro. A chiedere disperatamente aiuto a Roberto e allo studio di Victoria sarà Maria Pilar, la moglie di Julio.

Le anticipazioni della seconda puntata di Giustizia per tutti

Non soltanto il caso della morte della sua ex moglie Beatrice e quello di Julio ma ci sarà anche un’altra indagine che terrà occupato il protagonista. Un nuovo caso metterà Roberto a dura prova: ovvero quello di Saverio, accusato di avere ucciso suo fratello Cosimo. Il problema è che l’uomo non ricorderà nulla di quella notte a causa di una perdita di memoria. Riusciranno Roberto e Victoria a provare la sua innocenza? Per scoprirlo non restare che sintonizzarsi su Canale 5 mercoledì 25 maggio per la seconda e penultima puntata della fiction.