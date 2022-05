Rocio Munoz Morales, scena forte in Giustizia per tutti: “Destabilizzante”

La protagonista di Giustizia per tutti svela cos’accadrà all’inizio della fiction

Tutto è pronto per il grande debutto di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, compagni nella vita, per il primo ruolo di coppia importante. Debutto che avverrà stasera nella nuova fiction Giustizia per tutti in onda su Canale 5 dalle 21:30 circa. Composta da tre puntate la fiction vedrà i due attori rispettivamente nei panni di Roberto Beltrami, ex fotografo accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie, e Victoria Bonetto, avvocato. In un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette Rocio spiega che il suo personaggio è una donna molto forte all’apparenza e che praticamente vive solo per il lavoro. “Si è quasi dimenticata di vivere” spiega l’attrice. In realtà la donna vuole dimostrare a tutti, e soprattutto al padre, di essere all’altezza. “L’arrivo di Roberto sarà destabilizzante” aggiunge Rocio. Victoria dovrà fare i conti con i propri sentimenti e imparare ad abbandonare la razionalità. Ci riuscirà?

Rocio Munoz Morales parla del suo personaggio: “Scontro tra testa e cuore”

Il carattere di Roberto Beltrami colpirà subito la protagonista della nuova fiction. Infatti il personaggio interpretato da Raoul Bova nonostante ciò che lo fa soffrire trova il modo di scagionarsi da solo diventando il miglior avvocato di se stesso. Come spiega Rocio nel corso dell’intervista lei vorrà a tutti i costi Roberto nel suo studio, visto che nel frattempo lui si è laureato in legge durante la permanenza in carcere. Tuttavia la protagonista di Giustizia per tutti dovrà fare i conti con il comportamento di Roberto poco incline alle regole.

“Un atteggiamento difficile da accettare per una come lei, così ligia e corretta. Sarà come osservare uno scontro tra cuore e testa”

conclude Rocio.

I due attori di Giustizia per tutti hanno separato lavoro e vita privata

Infine durante l’intervista Rocio Munoz Morales spiega che lavorare con il compagno di vita Raoul Bova non è stato difficile. I due hanno saputo dare priorità alla loro professionalità anche se, ovviamente, il loro feeling consolidato è stato certamente d’aiuto. Tra le mura di casa, invece, i due attori non hanno commentato, durante i mesi delle riprese, i momenti del set.

“C’è una regola che ci siamo dati da tempo, lasciare il lavoro fuori”

racconta Rocio. L’attrice, inoltre, non nasconde che con due bimbe piccole in casa i due hanno ben altro da fare e a cui pensare!