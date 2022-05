Giustizia per tutti, anticipazioni ultima puntata: chi ha ucciso Beatrice?

Cosa succederà nella terza e ultima puntata di Giustizia per tutti in onda martedì 31 maggio

In queste ore sta andando in onda il secondo appuntamento della nuova fiction con Raoul Bova che ha ottenuto ottimi ascolti nel debutto di mercoledì scorso. In attesa di scoprire se anche questa seconda puntata otterrà lo stesso gradimento di pubblico vediamo cosa succederà nel prossimo appuntamento. Prima di tutto, però, segnaliamo che eccezionalmente la terza e ultima puntata della fiction cambierà giorno di messa in onda. Non più il mercoledì ma il martedì, 31 maggio, perché mercoledì Canale 5 lascia spazio alla partita su Rai1 che catalizzerà sicuramente la maggior parte dei telespettatori. Ancora meno tempo, dunque, separa i telespettatori dalla verità che si scoprirà sull’omicidio di Beatrice. Nulla è come appare e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Un nuovo caso complicato per il protagonista

Anche nell’ultima puntata di Giustizia per tutti Roberto, seppur indagando sull’omicidio di Beatrice, si occuperà anche di altri casi. In particolare Roberto Beltrami proverà ad aiutare il suo amico Fabio accusato di omicidio per aver ucciso una ragazza con cui aveva una relazione. Da subito Roberto si mette ad indagare ma il caso si rivela molto più difficile del previsto. Beltrami crede nell’innocenza dell’amico ma il vero colpevole sembra difficilissimo da trovare. Il secondo caso di cui si occuperà il protagonista, invece, riguarda un professore universitario accusato di aver ucciso una studentessa. Il rapporto con Victoria, interpretata da Rocio Munoz Morales a cui hanno rubato Raoul Bova, intanto vivrà una svolta importante. Il professore universitario lo era anche di Victoria che sembrerà sconvolta dalla notizia della sua accusa.

Chi ha ucciso Beatrice? La verità nell’ultima puntata di Giustizia per tutti

Finalmente nell’ultimo appuntamento della fiction tutta la verità sulla morte della moglie di Roberto Beltrami verrà a galla. Intanto il protagonista cercherà in tutti i modi di recuperare e ricostruire il rapporto con la figlia Giulia, non senza difficoltà. Proprio l’omicidio della moglie, intanto, vivrà una grande svolta inaspettata. Se Roberto riuscirà ad arrivare alla verità sarà soprattutto grazie a Daniela, la sorella gemella di Beatrice. Qualcuno però continuerà a tramare nell’ombra e a seguire a vista d’occhio Roberto. Questo qualcuno vuole impedire assolutamente che un segreto sconvolgente venga a galla e che si scoprano eventi shock del passato. Cosa c’entra il papà di Victoria, l’avvocato Bonetto, con la morte di Beatrice?