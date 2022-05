Giustizia per tutti, Rossella Brescia: “Rovinata da una malattia cronica”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 22, 2022 , in Serie & Film Tv

Rossella Brescia e la confessione spiazzante sulla sua malattia: “Rovinato per anni la mia vita”

Nella nuova fiction di Canale5 Giustizia per tutti accanto al protagonista Raoul Bova, c’è anche la ballerina e conduttrice Rossella Brescia che per anni è stata lontana dal piccolo schermo. Adesso, la conduttrice e attrice ha rotto il silenzio e, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, ha fatto una triste e spiazzante confessione sui motivi della sua assenza:

“Una malattia cronica e dolorosa ha rovinato per anni la mia vita, l’endometriosi. Una malattia femminile di cui ora si parla molto ma che era poco conosciuta quando ho iniziato a soffrirne.”

La Brescia ha spiegato poi che la sua malattia prende il nome dall’endometrio, mucosa che di solito riveste l’interno dell’utero ma che può essere presente anche all’esterno ed in questo caso causa dolori fortissimi ed altri sintomi.

Giustizia per tutti, l’attrice svela entusiasta: “Grazie a Gabriella sono tornata al lavoro”

L’attrice e ballerina ha confessato di essere rimasta lontano dalla tv e che il suo lavoro è stato compromesso a causa della malattia e della difficoltà che ha avuto ad avere una diagnosi definitiva. Ha confessato:

“All’inizio i medici non avevano capito che cosa avessi, ho dovuto aspettare anni prima di avere la diagnosi corretta. Sono stata operata due volte, nel giro di sette anni. Ho vissuto giorni difficili ed anche il lavoro ne ha risentito.”

Adesso però la situazione è migliorata, Rossella Brescia è Gabriella in Giustizia per tutti e di questo si è detta felicissima di essere ‘tornata in pista’ ed a lavoro grazie a questo ruolo.

Raoul Bova e la rivelazione dell’attrice e ballerina: “L’ho sempre ammirato”

Rossella Brescia, infine, ha rotto il silenzio anche sul rapporto con l’attore romano, protagonista di Giustizia per tutti: “Dopo tanti anni torno a recitare in una serie tv accanto a un grande attore che ho sempre ammirato. ‘Ballo’ accanto a Raoul Bova.” L’appuntamento con la seconda puntata della fiction di Canale5 è per mercoledì 25 maggio. Dalle anticipazioni si scopre che il protagonista cercherà di recuperare il rapporto con la figlia e continuerà ad indagare sulla morte di Beatrice.