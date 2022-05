Giustizia per tutti: trama, quante puntate sono, dove è stato girato

La trama della nuova fiction con Raoul Bova

Al via tra poche ore Giustizia per tutti, la nuova fiction di Canale 5. Un cast d’eccezione compone il progetto che vede per la prima volta Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales lavorare fianco a fianco come protagonisti di un importante set. La storia ruota attorno a Roberto Beltrami, un fotografo accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie Beatrice. Inizialmente l’uomo dovrà scontare una pena di 30 anni e i suoi avvocati sembrano non riuscire a fare niente. Ma poi Roberto si laurea in legge in carcere e riesce a trovare un dettaglio per cui le accuse a suo carico decadono. Una volta uscito di prigione incontra Victoria Bonetti, un’avvocatessa che gli offre un lavoro nel suo studio. Roberto piano piano dovrà ricostruire la sua vita e recuperare il rapporto con la figlia Giulia, ormai adolescente.

Quante puntate sono e dov’è stato girato Giustizia per tutti

Nonostante tutto ciò che l’ha fatto soffrire il protagonista della fiction è rimasto l’uomo buono di sempre, anzi forse di più. Per questo inizierà ad occuparsi di tutte quelle cause riguardanti persone ingiustamente accusate. Nel frattempo cercherà di scoprire il vero assassino della moglie e potrà contare sull’aiuto della cognata (la sorella di Beatrice) che è una poliziotta. Gli episodi di Giustizia per tutti sono 6, divisi in tre puntate che andranno in onda ogni mercoledì su Canale 5. La fiction è stata girata a Torino dove Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono spostati per un paio di mesi insieme alle figlie Alma e Luna.

Canale 5 schiera Giustizia per tutti: scelta strategia o ennesimo flop?

La scelta di Canale 5 di mandare in onda adesso Giustizia per tutti, pronta da tempo, le cui riprese si sono svolte tra il 2019 e il 2020, non è casuale. In questo momento Raoul Bova è anche il protagonista di Don Matteo 13 su Rai 1 e sta avendo un grandissimo successo. Mediaset invece arranca sempre un po’ con le fiction, soprattutto nell’ultimo periodo con titoli che si sono rivelati flop (come Più forti del destino e alcuni titoli stranieri). Riuscirà l’amatissimo attore a risollevare gli ascolti della rete?