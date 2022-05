Grande Fratello Vip 7, Alvaro Vitali annuncia: “Ci andrei, ma a patto che…”

Alvaro Vitali cambia idea sulla prossima edizione del reality show? Ci andrebbe, ma solo con sua moglie Stefania

Quando gli autori del Grande Fratello Vip si mettono in testa di avere nel cast un personaggio, fanno veramente di tutto pur di riuscirci, e per la prossima edizione, in partenza a settembre, hanno pensato al nome di Alvaro Vitali. Era data per certa, la sua partecipazione, poi smentita da un noto portale televisivo. Ora è lui a rompere il silenzio in un’intervista al settimanale Nuovo Tv: “Ci andrei, mi divertirei tantissimo, ma porterei volentieri mia moglie Stefania”.

Il noto attore sarebbe pronto a entrare nella casa del GF Vip 7: “Garantirei qualche risata”

Che Alvaro Vitali sia pronto a entrare nella casa più spiata d’Italia ovvero quella del Grande Fratello Vip 7? Gli autori sono al lavoro sul cast che dovrà piacere soprattutto al conduttore Alfonso Signorini (ha rivoluzionato gli opinionisti), e al pubblico che dovrà seguirlo, e l’aggiunta del noto attore potrebbe essere davvero preziosa. Ha confessato, sempre nell’intervista al sopracitato settimanale, che garantirebbe qualche risata e farebbe un po’ il Pierino della situazione, anche perché i concorrenti a volte sono davvero troppo mosci. L’unica cosa che lo preoccuperebbe è dover restare chiuso nello stesso posto per tante settimane. Ma in fondo si adatterebbe alla perfezione d’altronde l’uomo è in grado di farlo.

Alvari Vitali ricorda: “Mia moglie Stefania mi ha salvato dalla depressione”

Il noto attore romano protagonista del filone della commedia sexy all’italiana è fatto veramente la storia, ma nel suo passato ha dovuto affrontare e sconfiggere un mostro chiamato depressione, e ad aiutarlo a uscir fuori da una situazione così difficile è stata la moglie Stefania con cui sta insieme dal 1997 e con cui è sposato dal 2006. Il suo amore l’ha salvato e l’ha anche aiutato a reinserirsi nel mondo dello spettacolo facendogli ritrovare l’autostima necessaria per rimettersi in carreggiata. Infatti loro due sono inseparabili nella vita privata, così come in quella professionale, infatti fanno spettacoli di cabaret in giro per il Bel Paese. Non si sa se alla fine accetterà di far parte del cast del noto reality show di Canale5, ma sicuramente se lo farà ritroverà l’affetto del pubblico che non l’ha mai davvero abbandonato.