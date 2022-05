GF Vip 7, Alfonso Signorini rivoluziona gli opinionisti: chi potrebbe arrivare

Grande Fratello Vip 7, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non ci saranno: opinionisti rivoluzionati

Mancano ancora parecchi mesi prima del ritorno con la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore e tutta la sua squadra sono al lavoro su cast, concorrenti ed opinionisti della casa più ‘spiata’ d’Italia ed una delle novità più eclatanti riguarda proprio gli opinionisti, che saranno rivoluzionati. Nella prossima stagione infatti non ci saranno più Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. L’assenza della prima era stata ufficializzata dalla stessa in una recente intervista a Gente: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista.” Mentre sull’addio della seconda ha fatto luce il sempre informato Giuseppe Candela che su Dagospia ha anticipato:

“Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente.”

Alfonso Signorini, chi prenderà il posto delle opinioniste nel reality? “Si proverà ad alzare il livello”

Dunque accertato che Sonia Bruganelli (che di recente ha concesso un’intervista a cuore aperto sul rapporto con Paolo Bonolis e non solo) e pare anche Adriana Volpe, non saranno più opinioniste al Grande Fratello Vip 7 non resta che cercare di capire chi prenderà il suo posto. Al momento non circolano nomi specifici ma il sito su menzionato ha le idee chiare su chi potrebbe il posto delle due. Infatti su Dagospia di legge:

“A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste. Si proverà ad alzare il livello…”

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7: primi nomi su cast e concorrenti

Ed anche se la nota ‘Porta Rossa’ del reality di Canale5 si aprirà tra parecchi mesi, più precisamente a metà settembre, stanno già circolando anticipazioni e rumors sui possibili concorrenti. Tra i più papali ci sono l’opinionista dei programmi Mediaset Patrizia Groppelli e l’ex nuora di Gino Bramieri, Lucia Bramieri. Ma le indiscrezioni non sono finite qui perché si parla anche di Sandra Milo e Wilma Goich ma al momento non si hanno conferme ufficiali e certezze definitive