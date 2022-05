Grande Fratello Vip, rumor: Cristiano Malgioglio opinionista? La verità

Cristiano Malgioglio non sarà opinionista del reality show perchè sarà nella giuria del programma di Carlo Conti

Nella giornata di ieri il portale Dagospia.it ha fatto i nomi dei nuovi possibili opinionisti della prossima edizione del GF Vip. In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare sito web pare che il padrone di casa abbia messo gli occhi addosso su Amanda Lear e il cantautore, che tanto ha fatto discutere in questi ultimi giorni per una battuta al vetriolo sulla cantate Chanel. Ma sarà vero? A smentire seccamente questo rumor ci ha pensato poco fa TvBlog.it. Difatti il portale televisivo ha rivelato che questa voce sarebbe priva di fondamento, visto che sembra sia stato riconfermato nella giuria del programma di Carlo Conti: “Malgioglio è confermato nella giuria di Tale e Quale Show…”

Grande Fratello Vip anticipazioni: non ci sarà neppure Amanda Lear

Sempre TvBlog.it, dopo aver rivelato che Cristiano Malgioglio pare non sarà opinionista della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha anche colto la palla al balzo per fare una nuova smentita. Di cosa si tratta? Il portale televisivo ha bollato come fake news le voci circolate sulla possibilità di vedere la famosa interprete della celebre hit ‘Tomorrow’ nei panni dell’opinionista del reality. Il portale televisivo ha anche fatto notare che l’artista ha sempre dichiarato di non avere la minima intenzione di partecipare a un reality in nessun ruolo:

“La voce dell’approdo di Amanda Lear come opinionista al GF Vip ci risulta non veritiera, in quanto non ha mai avuto nessuna intenzione di fare reality in qualsiasi ruolo…”

Insomma chi avrebbe tanto voluto vedere la cantante e il cantautore siciliano, finito al centro delle polemiche per via della battuta su Chanel, ricoprire il ruolo di opinionisti del reality pare rimarrà deluso.

Cristiano Malgioglio stasera torna in Tv: ecco in quale programma

TvBlog.it ha anche riportato che stasera il popolare cantautore sarà tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show su Canale 5. E proprio quest’ultimo renderà omaggio a Raffaella Carrà cantando una delle sue canzoni più famose e apprezzate, ‘Forte forte forte’. E chissà se staserà parlerà anche delle recenti polemiche in cui è finito per aver espresso opinioni non proprio positive su Chanel.