Grande Fratello Vip 7, bomba di Dandolo: “Trattativa con Manuela Arcuri”

Grande Fratello Vip anticipazioni: Manuela Arcuri nel cast? Arriva l’ultima indiscrezione

Alberto Dandolo ha una sua rubrica di gossip sul magazine Oggi. E sull’ultimo numero del settimanale il giornalista ha posto le sue attenzioni sulla popolare attrice, la quale pare essere vicina al suo ritorno in Tv in grande stile. Cosa bolle in pentola per lei? In pratica pare che dopo aver detto tante volte no, stavolta ci sarebbero invece concrete possibilità di vederla concorrente della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini:

“Ha sempre rifiutato di partecipare al reality…Quest’anno però potrebbe averci ripensato…”

Il giornalista ha poi dichiarato di essere venuto a conoscenza che la trattativa sarebbe ben avviata.

La famosa attrice nel cast della prossima edizione del GF Vip? Parla Alberto Dandolo

Il giornalista del settimanale Oggi, dopo aver rivelato che la possibilità di vedere Manuela Arcuri nella prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini pare sia concreta, ha anche spiegato i motivi per cui gli anni scorsi ha invece sempre rifiutato di partecipare. Difatti l’attrice sembra aver detto sempre no perchè non se la sarebbe sentita di stare lontana per così tanto tempo dal suo tanto amato figlio, con il quale in questi mesi ha fatto diversi video sul popolare social network TikTok: “A trattenerla finora è stato il pensiero di allontanarsi per troppo tempo dal figlio Mattia…” Come andrà questa trattativa? Chissà, intanto la famosa attrice, qualora dovesse davvero accettare di partecipare, potrebbe ritrovarsi in casa anche il suo collega Alvaro Vitali.

Manuela Arcuri pronta a dire sì al suo attuale compagno: ecco dove si svolgeranno le nozze

Alberto Dandolo ha poi concluso questo suo articolo svelando ai numerosi lettori del settimanale Oggi che la popolare attrice è pronta finalmente a sposare il suo compagno Giovanni Di Gianfrancesco. Difatti i due si sposeranno il prossimo 22 luglio sul Lago di Bracciano. Insomma pare davvero che i prossimi mesi saranno belli interni per la popolare attrice, che è sparita dai radar in questi ultimi anni dopo il fallimento della casa di produzione di fiction e film Ares. Il reality show potrebbe rilanciare la sua carriera in Tv? I suoi fan ovviamente lo sperano.