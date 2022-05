Guendalina Tavassi: l’ex compagno Umberto D’Aponte è uscito dal carcere

Umberto D’Aponte (ex della famosa naufraga) fuori dal carcere: tutte le ultime novità

Guendalina Tavassi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti quest’ultima, grazie alla sua simpatia e schiettezza, è riuscita in poco tempo a far breccia nel cuore di numerosi telespettatori. Adesso quest’ultima è felicemente fidanzata con Federico Perna, ma forse non tutti sanno che ha avuto un passato assai turbolento al fianco di un altro uomo, con il quale ha avuto due figli. L’uomo è anche finito in carcere lo scorso febbraio dopo essere stato denunciato diverse volte dalla naufraga per violenze. Ebbene adesso quest’ultimo è stato scarcerato ed è tornato alla vita di tutti i giorni. Difatti proprio in queste ore è stato pubblicato un video sul social TikTok in cui è stato sorpreso su un treno per Napoli.

Guendalina Tavassi, la sorella del suo ex ha rotto il silenzio: “E’ a casa, per noi è quello che conta”

In queste ultime ore anche la sorella di Umberto D’Aponte è intervenuta su instagram proprio per confermare che il fratello è uscito dal carcere e adesso è tornato finalmente in famiglia:

“Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice…”

Al momento si segnala che l’ex della naufraga de L’Isola dei Famosi, la quale è stata attaccata da suo fratello Edoardo, non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito.

Isola dei Famosi: la naufraga verrà informata della scarcerazione del suo ex?

Ovviamente sono stati tanti sui social a chiedersi se stasera Ilary Blasi, oltre a mettere tutti i naufraghi di fronte ad una scelta, informerà Guendalina Tavassi che il suo ex compagno, nonché padre dei suoi due figli, Umberto D’Aponte, è stato scarcerato. Con tutta probabilità qualora la conduttrice non glielo dicesse stasera, sicuramente gli autori la informeranno a telecamere spente, onde evitare di metterla in difficoltà in diretta Tv, e anche perchè questioni così delicate nulla c’entrano certamente con lo spirito del reality show avventure in onda su Canale 5.