Guendalina Tavassi abbandona L’Isola dei Famosi: “Causa di forza maggiore”

L’Isola dei Famosi, la naufraga è costretta a lasciare il gioco: “Non posso fare altrimenti”

Quest’ultima puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi non è certo stata avara di colpi di scena. Cos’altro è successo? Purtroppo anche Guendalina Tavassi ha deciso di non continuare la sua avventura a Cayo Cochinos. Difatti la donna non ha fatto mistero che questa è stata senza ombra di dubbio una decisione sofferta, ma inevitabile perchè ha dei grossi problemi da risolvere e deve tornare al fianco dei suoi figli:

“Mi viene da piangere veramente…Grazie per l’opportunità…Purtroppo ho cose urgenti da risolvere…Devo tornare…”

Successivamente l’ormai ex naufraga ha anche rivelato che tra poco sarà anche il compleanno della sua primogenita, che compirà la maggiore età: “Non mi perderei questo evento per niente al mondo…”

Guendalina Tavassi abbandona il reality show: suo padre non riesce a farle cambiare idea

Successivamente Ilary Blasi ha voluto far parlare la naufraga con suo padre, nella speranza che cambiasse idea e continuasse questa sua avventura a Cayo Cochinos. Purtroppo però la naufraga, il cui ex compagno è uscito dal carcere (sarà per questa ragione che ha deciso di lasciare il reality?), è rimasta assolutamente ferma sulle sue posizioni, continuando a dire di non poter continuare l’avventura perchè ha diverse cose da risolvere:

“Non posso…Ho tante altre cose da risolvere…Papà non sa tante altre cose…Io tengo tanto a questo programma…Non posso continuare papà…Capiscimi…”

La naufraga ha inoltre rivelato di non poter più continuare a stare al’Isola dei Famosi perchè ha perso la serenità: “Ho paura che possa accadere qualcosa…Ci sono cose importanti…Ho pianto tante notti…”

Edoardo Tavassi ha un crollo emotivo dopo l’abbandono di sua sorella: “Capisco le sue motivazioni”

L’abbandono di Guendalina Tavassi ha fatto piangere a dirotto suo fratello, che ovviamente è stato subito consolato da tutti gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi. Tuttavia quest’ultimo, dopo essersi asciugato gli occhi, ha comunque confessato alla conduttrice ed al pubblico a casa di capire perfettamente il motivo per cui ha deciso di lasciare il programma. E’ poi intervenuto Nicola Savino per strappargli un sorriso: “Sai perchè è uscita? Voleva farsi sistemare i capelli, che tu le hai rovinato settimane fa…”